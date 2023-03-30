Lenger Amortisör, OEM pazarı için altyapı hazırlıyor

Esra Özarfat

BURSA - Yaylı ve körüklü kabin amortisörleri, kamyon ve otobüs şasi ile dorse amortisörleri alanında yerli üretici olarak öne çıkan Lenger Amortisör, ticari araçların yanı sıra bünyesine binek araç amortisörlerini de ekleyerek ürün gamını genişletti. Yıllık 600 bin adet amortisör üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Lenger Amortisör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gülmez, ağır vasıta grubunda 400 referans ürün üretimi yaptıklarını aktardı.

Aftermarket ağırlıklı satışlarını OEM ile de genişletmek istediklerini ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Gülmez, “OEM pazarına da hitap etmek için de çalışmalar yürütüyoruz. Hangi firmalarla, hangi gruplarda birlikte yol alabiliriz konusunu netleştirerek bir iş planı çıkarttık. Önümüzdeki 2 yılda OEM pazarında da etkin yer almayı hedefliyoruz” dedi. Üretimin yüzde 40’ını Arabistan, Mısır, Irak ve çevre ülkelerine ihraç ettiklerini vurgulayan Gökhan Gülmez, bu yıl ihracatta yüzde 50 bandını geçerek Avrupa ve Amerika pazarında daha fazla yer almayı hedeflediklerini söyledi. İhracat oranını artırmak için sektörü ilgilendiren ulusal ve uluslararası fuarlarda katılımcı olarak yer aldıklarını ifade eden Gülmez, “Geçen yıl İstanbul’un yanı sıra Frankfurt ve Dubai fuarlarında yer aldık. Bu yıl yine İstanbul ve Dubai’de yer alacağız. Bu yıl ayrıca ağustos ayında Rusya’da düzenlenecek olan fuarda da yer almayı planlıyoruz. Amerika kıtası özelinde de Meksika ve Amerika fuarlarına katılacağız” diye konuştu.

Büyüme ivmesi ihracatla sürecek

Geçen yıl bir önceki yıla göre üretim adedi ve ciroda yüzde 20’lik bir büyüme kaydettiklerini dile getiren Gökhan Gülmez, 2022’yi yatırım planlama yılı olarak değerlendirdiklerini, bu yıl ve 2024’te ciro içindeki ihracat payının da artmasıyla büyüme ivmesinin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi. Gülmez, makine yenileme ve iyileştirme yatırımlarına odaklandıklarını duyurarak otomasyon ve ürün geliştirmede test makinalarına önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı. Ayrıca dijitalleşme, üretim sürecinde sürdürülebilirlik, verimlilik ve zaman etütleri gibi konulara da odaklandıklarını ifade eden Gülmez, Bursa’da 3 bin 300 metrekare kapalı alanda 65 kişi ile üretim yaptıklarını bildirdi.

Gökhan Gülmez, “Pazarda rekabetçiliğimizi koruyabilmek için bu konuda devletten destek bekliyoruz. Piyasanın öngörülebilir olması en büyük temennimiz” dedi.