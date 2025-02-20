Lenovo'nın cirosu analist beklentilerini aştı

Küresel kişisel bilgisayar pazarının lideri Lenovo, mali yılının üçüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde ciro elde etti.

Lenovo'nun cirosu yüzde 20 artarak 18,8 milyar dolara ulaştı. Analistler 31 Aralık'ta sona eren üçüncü çeyrek için 17,82 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Lenovo'nun net karı da 367,7 milyon dolar olan beklentilerin üzerinde 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.

IDC verilerine göre Lenovo'nun küresel pazarda payı yüzde 24,5 seviyesinde bulunuyor.