LG, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, 2024 yılı üçüncü çeyrek konsolide gelirini 22,18 trilyon Güney Kore Wonu (KRW) ve faaliyet karını 751,9 milyar KRW olarak açıkladı. Bu gelir üçüncü çeyrekte elde edilen en yüksek gelir olurken, faaliyet karı da şirket tarihindeki en yüksek dördüncü gelir oldu.

Üçüncü çeyrekte, pazar talebindeki toparlanmanın uzun süre gecikmesi ve dünya genelinde devam eden jeopolitik çatışmalar gibi çeşitli dış faktörler, küresel nakliye giderlerinde artışa yol açarak maliyetlerin yükselmesine katkıda bulundu.

Dört çeyrek üst üste gelir artışı

LG, iş portföyünü geliştirerek dört çeyrek üst üste, bir önceki yıla göre gelir artışı elde etti. Bu artış, iş yöntemlerini ve modellerini dönüştürmeyi ve B2B operasyonlarını genişletmeyi içeriyor.

İleriye dönük olarak LG, beyaz eşya aboneliklerini, doğrudan tüketiciye (D2C) satışları ve hacimli bölge ürün satışlarını genişleterek iş dönüşümünü daha da hızlandırmayı planlıyor. Ayrıca şirket, platform tabanlı içerik ve hizmet işlerini genişletirken B2B sektöründe de istikrarlı bir büyüme sağlamayı hedefliyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi üçüncü çeyrekte 8,34 trilyon KRW gelir ve 527,2 milyar KRW faaliyet karı elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelir yüzde 11,7, faaliyet karı ise yüzde 5,5 arttı. Zorlu dış koşullara rağmen, LG'nin beyaz eşya işi benzerlerinden daha iyi performans göstererek üst düzey rekabet gücünü yeniden teyit etti.

Küresel beyaz eşya talebindeki gecikmeli toparlanmaya rağmen, abonelik iş modelinin ve B2B HVAC işinin hızlı büyümesi gelir artışını sağladı. Yılın ikinci yarısında lojistik maliyetlerindeki artış faaliyet karını önemli ölçüde etkilemiş olsa da şirket, gelir artışı ve olağanüstü üretim rekabetçiliği sayesinde geçen yılın aynı dönemini aşan sonuçlar elde etti.

LG, gelişmekte olan pazarlarda artan talebi karşılamak için beyaz eşya serisini ve fiyatlandırma stratejisini çeşitlendirmeyi ve aynı zamanda gelir büyümesini sürdürmek için abonelikler ve D2C satışları gibi yeni işleri genişletmeyi planlıyor. Şirket, karlılığı güvence altına almak için pazarlama giderlerindeki mevsimsel artışı göz önünde bulundurarak verimli operasyonlara odaklanmaya devam edecek.

Geçen yıla göre yüzde 5,2 artış

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi üçüncü çeyrekte 3,75 trilyon KRW gelir ve 49,4 milyar KRW faaliyet karı elde etti. Gelir, OLED televizyonlar için önemli bir pazar olan Avrupa'daki sevkiyatların artmasının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı. LCD panel fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle maliyet yükü önemli ölçüde artmasına rağmen, webOS tabanlı içerik ve hizmetler işinin büyümeye devam etmesi genel kar üzerindeki etkiyi en aza indirdi.

Dördüncü çeyrekte, televizyon pazarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla, özellikle giriş seviyesi ürünlerde hafif bir büyüme göstermesi bekleniyor. LG, kullanıcı tabanını artırmak için webOS ortaklıklarını genişleterek büyümeyi hızlandırırken televizyon pazarındaki talep değişikliklerine esnek bir şekilde yanıt vermeyi planlıyor.