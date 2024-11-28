Liderler, Sürdürülebilir Değer Zirvesi kapsamında bir araya geldi

Kadın Dostu Markalar Platformu, Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) ve Ankara Kent Konseyi paydaşlarıyla birlikte önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 25 Kasım 2024 Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde, Kadın Dostu Markalar Platformu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Sürdürülebilir Değer Zirvesi, Eşitliğin Liderleri Ödül Töreni ve Kadın Dostu Markalar Endeksi açıklaması büyük ilgi gördü. Etkinlikte, şiddet farkındalığını arttırmaya yönelik çeşitli konuşmalar ve paneller gerçekleştirildi.

Bilkent Holding iştiraki BCC CATERİNG, PEYMAN, Damat Tween, EVERHUB, Pegasus Hava Yolları, TÜPRAG, HCA Mimarlık ve URBANCARE sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü, sunucu yazar Ece Vahapoğlu üstlendi. Etkinliğin ilk oturumunda, "Sürdürülebilir Markalaşma ve İşin Geleceğinde Cinsiyet Eşitliği", ikinci oturumunda "Sürdürülebilir İnsan Kaynağı Yönetimi İçin Fırsatlar ve Etki" başlıkları tartışıldı. Son oturum ise “İlham Veren Kadın Dostu Markalar ve Başarı Hikayeleri” başlığı altında gerçekleştirildi.

2024 yılının lider ödülleri sahiplerini buldu

300’ün üzerinde seçkin konuk ve konuşmacıların katıldığı programda, ünlü sanatçı Tan SAĞTÜRK, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ECZACIBAŞI, Zorlu Hoding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif ZORLU, Fiba Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN, Vodafone Türkiye CEO’su Engin AKSOY, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis & Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÜLKER, TÜSİAD Başkanı Orhan TURAN, KOTON Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz YILMAZ ve Arçelik Grubu İcra Kurulu Başkanı Hakan Hamdi BULGURLU, 2024 yılının lider ödülleriyle onurlandırıldı.

“Bugünkü adımlarımız, sürdürülebilir bir sistemin temellerini oluşturuyor”

Ankara Kadın Dostu Marka Endeksi Raporu çalışmalarını titizlikle yöneten ve uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığına yönelik kapsamlı çalışmaları ile bilinen Çankaya Üniversitesi KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “Çeşitlilik, eşitlik ve adalet inşası, sürdürülebilir bir toplumun temel taşlarıdır. Büyüme odaklı geleneksel bakış açısı, bu ihtiyacı karşılamak için yetersizdir. Sürdürülebilir değer yaklaşımıysa, yeni ve etkin bir seçenektir. Kuruluşların ekonomik çıkarlarını, başkalarına zarar vermeden sürdürebilmesi, ortak geleceğimizi şekillendirecektir. Sürdürülebilir değer bakışıyla hareket etmek, sadece yarınlarımızın teminatı ya da ahlaki bir sorumluluk değil, şirketlerin yenilikçi stratejiler geliştirmesi için bir fırsat kapısıdır. Sürdürülebilir değer üreten kuruluşlar; maliyet ve risk azaltma, yenilik ve farklılaşma yeteneği, itibar ve meşruiyet geliştirme, büyüme ve pazar potansiyeli elde etmede öne geçiyor. Bugün yalnızca iş dünyasında değil, toplumsal yapının her alanında daha adil, eşit ve sürdürülebilir bir hayat kurmaya ihtiyaç var. Yürüttüğüm Ankara Kadın Dostu Marka Endeksi Araştırması, Türkiye’de bir ilk olarak, başkentte özel sektör katkısıyla kadın temsilini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen iş dünyası performansını analiz ediyor. Araştırma, sosyal sorumluluk anlayışının yaygınlaşmasını da ele alarak, yayınlayacağımız raporla veri havuzu oluşturmayı ve yol haritalarıyla desteklemeyi amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

“Şiddete sıfır tolerans diyoruz”

Kadın Dostu Markalar Platformu Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Bozdağ Demirel, bu özel etkinlik kapsamında şunları ifade etti:

"Sürdürülebilir Değer Zirvesi’nin, toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. Kadın Dostu Markalar Platformu olarak, 4. yılımızı geride bırakıp, bu özel programla 5. yılımıza merhaba diyoruz. Kurulduğumuz günden bu güne gururla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi adına büyük anlam taşıyor. Kadın dostu markalarımızla kurduğumuz Kadın Dostu Markalar Kulübü çalışmalarımız, kurumsal üyelerimizle birlikte güçleniyor. Bu alandaki farkındalığı arttırarak, birlikte değer oluşturan iş birlikleri ile eşitlik konusunda somut adımlar atıyoruz. Sürdürülebilir hedefler doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan üyelerimiz, ekosistemin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bu yolda bize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle, Çankaya Üniversitesi KADUM direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’ya emekleri için özel teşekkürlerimi iletiyorum. Bu proje yalnızca Ankara için değil, tüm ülke için bir yol haritası oluşturma çabasıdır. Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Böylesi bir özel günde bu etkinliği gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur. Coğrafya ne olursa olsun, şiddete sıfır tolerans diyoruz. Hep birlikte olduğumuzda, kadına yönelik şiddetsiz bir dünya mümkün olacaktır.”