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DSİ, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki arsasını satışa çıkardı

Mülkiyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki taşınmazlar, kapalı teklif usulüyle satılacak.

Haber Merkezi
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DSİ, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki arsasını satışa çıkardı
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DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki arsanın DSİ Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satış ihalesi, 10 Aralık'ta DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacaklar, taşınmaz malların satış şartnamesini, kurumun Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden 9 Aralık saat 16.00'ya kadar 500 lira karşılığında alabilecek.

Çukurova ilçesindeki taşınmazın KDV hariç tahmini bedeli 17 milyon 540 bin 287 lira, Seyhan ilçesindeki taşınmazın ise KDV hariç 35 milyon 379 bin 900 lira olarak belirlendi.

Kapalı teklif usulüyle satılacak taşınmazlar için isteklilerin, ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına istenen evraklarla bizzat başvurması gerekiyor.

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