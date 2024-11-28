  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Etkisi 24 saat süren yan etkisiz ağrı kesici keşfedildi
Takip Et

Etkisi 24 saat süren yan etkisiz ağrı kesici keşfedildi

Japonya’daki Kindai Üniversitesi'nden bilim insanları, ağrı yönetiminde çığır açacak bir keşif gerçekleştirdi. Hücre adezyon molekülü 1’i (CADM1) hedef alan yeni bir antikor olan 3E1, yan etkisiz ve uzun süreli ağrı kesici etkisiyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Etkisi 24 saat süren yan etkisiz ağrı kesici keşfedildi
Takip Et

3E1 antikoru, sinir hücrelerinin yüzeyinde bulunan CADM1 proteinini hedef alarak yalnızca duyu sinirlerine etki ediyor.

Araştırma ekibi, bu antikorun ağrı sinyallerini ileten sinirlerin aktivitesini baskılayabileceğini ortaya koydu.

Kindai Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Akihiko Ito ve Dr. Fuka Takeuchi liderliğindeki çalışma, sonuçlarını bilim dergisi Life Sciences’da yayımladı.

Çalışma kapsamında 3E1 antikoru farelerin derisine enjekte edildi ve antikorun yalnızca deri altındaki duyu sinirlerinde lokalize olduğu gözlemlendi.

Kimyasal kaynaklı ağrı testlerinde, 3E1 uygulanan farelerin ağrıya dair davranışlarının kontrol grubuna kıyasla belirgin şekilde azaldığı görüldü. Bu etkiler, mevcut lokal anesteziklerden çok daha uzun sürerek 24 saate kadar devam etti.

Etkinlik ve güvenlik bir arada

Araştırma ekibine göre, 3E1’in en önemli avantajlarından biri motor sinirler üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemesi.

Farelerde yapılan deneylerde antikorun felç ya da davranışsal anormalliklere yol açmadığı, sadece ağrı algısını baskıladığı tespit edildi.

Prof. Ito, “Bir enjeksiyonla sinirlerde biriken ve ağrı kesici etki sağlayan bir antikorun keşfi, ‘antikor anestezikleri’ adıyla yeni bir alanın kapılarını aralayabilir” diyerek çalışmanın önemini vurguladı.

Mevcut ağrı tedavilerine yeni bir alternatif

Son yıllarda osteoartrit ve kronik ağrıyı tedavi etmek için geliştirilen antikor bazlı ilaçlar, ciddi yan etkiler nedeniyle sınırlı başarı sağladı. Ancak 3E1, motor sinirleri etkilemeden ve toksik etkiler yaratmadan güvenli bir alternatif sunuyor.

Araştırmacılar, insanlarda kullanıma uygun hale getirilmesi için antikorun daha uzun süreli etkiler sunan versiyonları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu yeni tedavi yöntemi, kronik ağrı ve diğer ağrı kaynaklı durumlar için umut vaat ediyor.

Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 28 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 28 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Moto kuryelere yönelik düzenleme yolda: Adli sicil kaydı sorgulanacak, sertifika zorunlu olacakMoto kuryelere yönelik düzenleme yolda: Adli sicil kaydı sorgulanacak, sertifika zorunlu olacakEkonomi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecekMeteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecekGündem
Göç İdaresi Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacakGöç İdaresi Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacakEkonomi

 

Sağlık
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Aile hekimlerinin maaşlarını kesmiyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Aile hekimlerinin maaşlarını kesmiyoruz
Yoğun bakımlar için çalışma başlatıldı: Yapay zeka destekli anlık takip geliyor
Yoğun bakımlar için çalışma başlatıldı: Yapay zeka destekli anlık takip geliyor
Tüm SGK'lıları ilgilendiriyor: Sağlıkta katılım payı artıyor
Tüm SGK'lıları ilgilendiriyor: Sağlıkta katılım payı artıyor
Aile hekimliklerinden alınan bazı raporlar ücretli olacak
SON DAKİKA...
Türkiye'de yaygın olarak kullanıyor: O ilacın beyni etkilediği belirlendi!
Türkiye'de yaygın olarak kullanıyor: O ilacın beyni etkilediği belirlendi!
DSÖ duyurdu: Maymun çiçeği aşısı onaylandı
DSÖ duyurdu: Maymun çiçeği aşısı onaylandı