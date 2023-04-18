Lineadecor, klasik tasarımı modern teknoloji ile birleştirdi

Estetik ve fonksiyonu birleştiren tasarımları ile mutfaklara özgün görünümler katan Lineadecor, klasik tasarımın çekiciliğini modern teknolojinin konforuyla birleştiren son mutfak modeli Sera’yı yeni renkleriyle daha da zenginleştirdi.

Taş beyaz, krem, fildişi, gök mavisi, taş gri ve açık gri renklerden oluşan 6 farklı renk seçeneğiyle Sera, incelikle ele alınan detayları ve motifli yanaklarından, taç ve ışık bantlarına kadar baştan sona uyumlu tüm öğeleri ile göz dolduruyor.

Mat lake yüzey ve elmasla desen verilmiş gümüş reflekte camlar Sera’nın tasarımında bir araya geliyor. Yurt içinde 71, yurt dışında ise 24 yetkili satış mağazası bulunan Lineadecor, özgün tasarımları, modern teknolojisi, ürün kalitesi ve satış sonrası servislerine devam ediyor.