Lineadecor, Nevşehir mağazasını açtı

Mutfak markası Lineadecor, mağa yatırımlarına devam ediyor. Markanın yeni durağı Nevşehir oldu. Nevşehir mağazasıyla marka, Türkiye'de 75, yurt dışında ise 22 satış noktasına ulaştı.

Mağazanın açılışında konuşan Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, mağaza yatırımlarına belirledikleri hedefler doğrultusunda devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin birçok yerinden yetkili satıcı olarak mağaza açma talepleri aldıklarını belirten Ecemiş, gelen bu talepleri dikkatlice değerlendirdiklerini vurguladı. Lineadecor’un tasarımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini kaydeden Ecemiş, tasarımlarında modüler mutfağın olanaklarını genişletip, kişiye özel taleplere cevap verebilmeyi ve sunulan farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik olarak aldıklarını iletti.