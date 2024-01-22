Loreal, İsviçre merkezli Gjosa’yı satın aldı

L'Oréal Grup, çevresel su teknolojileri alanında hizmet İsviçre merkezli Gjosa’yı satın aldığını duyurdu. L’Oréal Grup, daha önce Gjosa ile kurduğu ortaklık ile 2021 yılında TIME Magazine tarafından "Yılın En İyi İnovasyonu" olarak adlandırılan L'Oréal Professionnel Water Saver profesyonel duş başlığını piyasaya sürmüştü. Gjosa tarafından patentlenmiş ve L’Oréal Water Saver’da kullanılan su fraksiyon teknolojisi, kuaför salonlarının su tüketimini yüzde 69'a kadar azaltmasına ve müşterilerine keyifli ve etkili bir saç yıkama deneyimi sunmasına olanak tanıyor. Sürdürülebilir duş başlığı 2023 yılından bu yana, Avrupa ve Orta Doğu'da 10 binden fazla profesyonel kuaför salonunda kullanılmaya başlandı ve 182 milyon litre bir başka deyişle 72 Olimpik yüzme havuzuna eşdeğer su tasarrufu sağladı. Önümüzdeki yıllarda bu inovasyon dünya çapında 200 binden fazla salonda sunulacak.

L'Oréal Grup, kendi girişim sermayesi fonu olan “Business Opportunities for L’Oréal Development (BOLD)” aracılığıyla ilk olarak 2021 yılında Gjosa'ya yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu satın alma ile L'Oréal Grup, su yönetiminde kapsamlı ve bilime dayalı bir yaklaşım da dahil olmak üzere “Gelecek İçin L'Oréal” Sürdürülebilirlik Programı taahhütlerini daha da güçlendirdi ve L’Oréal Grup’un faaliyetlerinin gezegenimize saygılı olduğunu bilim dünyasına tekrar hatırlattı.

L'Oréal Grup CEO'su Nicolas Hieronimus, "Gjosa'yı satın almak, sürdürülebilirliği doğrudan ürün ve hizmetlerimize entegre etmemizi daha da güçlendirecek. Su tasarrufu sağlayan teknolojiyi, yeni formülasyonlara ve tekno-güzellik yeniliklerine sorunsuz bir şekilde entegre etmemize olanak tanıyacak. Birlikte; daha az kaynak kullanılan, yüksek performansa sahip ve sürdürülebilir güzellik çözümlerini hızla büyütecek ve bunları daha geniş güzellik ekosistemine sunacağız." dedi.

“Gjosa'yı ailemize kattığımız için heyecan duyuyoruz”

“2030 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının su sıkıntısı çekmesi bekleniyor. Bilim ve teknolojiyi birleştirmek, bu değerli kaynağı koruma çabalarımızda hayati bir rol oynayacak” ifadelerini kullanan L'Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Barbara Lavernos, "Hem L'Oréal hem de Gjosa, değerli su kaynaklarını korurken dünyanın dört bir yanındaki insanlara en iyi güzellik deneyimlerini sunarak çevreye tutkuyla sahip çıkıyor. Gjosa'nın resmi olarak L'Oréal'e katılmasıyla, araştırma ve inovasyonu hızlandırabiliriz. Profesyonel ve tüketici pazarları için daha yenilikçi ve sürdürülebilir tekno-güzellik çözümleri ile pazara açılabiliriz. Gjosa'yı ailemize kattığımız için heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

L'Oréal Grup’un en önemli ortağı olduğunu ve su tasarrufu konusunda var olan başarıyı geliştirmeyi ve bunu yeni kullanım senaryolarına, yeni uygulamalara dönüştürmeye çalıştıklarını söyleyen Gjosa'nın Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Amin Abdulla, "Ortaklığımız, başından beri son derece açık ve işbirliğine dayalıydı; dolayısıyla, L'Oréal Grup ailesinin ve kültürünün bir parçası olmak çok heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Gjosa CEO'su Laurent Manca ise, "L'Oréal'in güzellik pazarındaki liderliğini Gjosa'nın su tasarrufu teknolojilerindeki temel uzmanlığıyla birleştirmek güzellik endüstrisinin sürdürülebilir teknolojide büyük ölçekte dönüştürülmesine katkı sağlayacak." dedi.