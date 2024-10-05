Louis Vuitton'dan 10 yıllık anlaşma: 1 milyar dolara F1'e sponsor oldu

LVMH, Mart 2025’teki Melbourne Grand Prix’inden itibaren F1’in küresel lüks ortağı olarak Rolex’in yerini alacak.

Rolex 2013’ten beri F1’in sponsoruydu. Formula 1’i, geçen yıl 24 yarışta 6 milyon kişi canlı, 1.5 milyar kişi de TV’den izledi. Yarış başına ortalama izleyici sayısı ortalama 70 milyon, bazı yarışlarda 100 milyon sınırını aşıyor.

Rolex gitti, Tag Heuer geldi

LVMH’den yapılan ilk açıklamaya göre Louis Vuitton, Tag Heuer ve Moët & Chandon gibi markalar dünya çapındaki yarışlarda hafta sonları boyunca rol alacak.

LVMH ve şirketleri ayrıca şubat ayında Formula 1’in 75. yıldönümünde rol oynayacak. Grubun Formula 1 ile yeni ortaklığının Tag Heuer’in Oracle Red Bull Racing takımıyla yaptığı anlaşma veya Lewis Hamilton’ın Dior elçiliği gibi diğer anlaşmaları etkilemesi beklenmiyor.

Tag Heuer bu anlaşmayla pistlere geri dönmüş olacak. İsviçreli saat üreticisi, daha önce 1992’den 2003’e kadar resmi Formula 1 zaman tutucusuydu.

Tag Heuer, ayrıca 2011’den beri Grand Prix de Monaco ve klasik otomobil yarışının da sponsoru aynı zamanda...