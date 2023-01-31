Loyal Makina, ‘kesim’de uzmanlaşacak

ALİ ŞAHİN

BURSA-Bursa'da CNC Lazer Kesim Makineleri ve Metal Kesme Makinaları üreticiliği yapan Loyal Makina, Avrupa güvenlik standartları ve kalite kontrol yönetim sistemi ile birlikte uluslararası üretim standartları ile birlikte Metal İşleme Endüstrisine uygun maliyetli teknolojik ürünler sunmaya devam ediyor.

Pandemi döneminden hemen önce Kayapa OSB’deki 10 bin metrekarelik fabrikasına taşınan ve akabinde büyümesini hızlandıran Loyal Makina 120 kişilik istihdamının yanında sürekli büyümesini sürdürüyor. 3 yıldır yeni tesislerinde ihracat odaklı çalıştıklarını belirten Loyal Makina Yönetim Kurulu başkanı Erdem Altıntaş,

“2013 yılında iki ortak ile Loyal Makina’yı kurduktan sonra üretime başladık. Plazma kesim CNC makineleri ile sektöre girdik. Ürettiğimiz plazma kesim makinelerini şu anda 60 ülkeye ihraç ediyoruz. Yılda 120 dolayınca plazma kesim makinesi üretimi yapıyoruz. Bununla birlikte lazer kesim için de üretim yapmaya başladık. O kısımda da yıllık kapasitemiz şimdilik 60 dolayında. Her alanda üretim yapmaktan ziyade kesim kısmında bir uzmanlık ortaya koyma gayretimiz var” dedi.

“Ciromuzu 3 kat artırdık”

Türkiye iç pazarında da makine konusunda önemli bir talep olduğunu belirten Altıntaş, “Birkaç yıl önce tamamen ihracat odaklı çalışıyorduk ama iç piyasadaki talep sebebiyle şu anda üretimimizin yüzde 30’unu ülkemizdeki müşterilerimize gönderiyoruz.

Ağırlıklı ihracat pazarımız Avrupa. Fransa, İngiltere, Belçika ve Portekiz başta olmak üzere Avrupa’ya bunun yanı sıra da Ortadoğu ve Amerika kıtasına da ürün satıyoruz. 2022’de pandeminin yaralarını sardığımızı söyleyebilirim. Geçen yıl ciromuzu 3 kat artırarak tamamladık. 2023’ün çok daha iyi geçeceğine yönelik inancımız var.

Henüz yılın ilk ayı ve bizim sektör adına durağan geçmesine alıştığımız dönemde yurtiçinden siparişler aldık. Resesyon ile birlikte Avrupa’daki bayilerimizde bir çekince olsa da o kısımda da toparlanma yaşandı ve yeni siparişler geliyor. Bununla birlikte fuarlara katılmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ‘son 2 yılın en iyi fuarı Bursa’daydı’ diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Servis ağımız fark yaratıyor”

Geliştirdikleri servis ağları sayesinde rakiplerinden bir adım öne geçtiklerini belirten Loyal Makina Yönetim Kurulu başkanı Erdem Altıntaş, “Hızlı cevap verebilme kabiliyetimiz ve erişilebilir olmamız, kullandığımız malzeme ve ekipman kalitemizin yanında önemli bir faktör oldu.

Kuruduğumuz servis ağı ile çok kısa zamanlarda sorunları giderebiliyoruz. Bununla birlikte Ar-Ge birimimizi de kurduk. CNC Fiber Boru kesim makinesini ürün gamımıza ekledik. Bu ürüne patentli bir dizayn yaptık. Ayrıca gelen talep doğrultusunda su jeti konusunda da bir yatırım yapacağız. Robot kesimi plazma modellerine, beş ekseni de lazer kesim modellerimize dahil edeceğiz. Sürekli büyüdüğümüz için ileride yeni bir yer arayışımız olacaktır” dedi.