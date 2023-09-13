Madencilik sektörü İzmir'de düzenlenen fuarda buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle bu yıl 10'uncusu organize edilen MINEX Fuarı'nın açılışı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel'in katılımıyla yapıldı.

Açılışın ardından sektörü temsil eden 18 birlik ve derneğin oluşturduğu Maden Platformu'nun sözcüsü ve Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sektör olarak "önce insan ve çevre" anlayışına sahip olduklarını, hedeflerinin ülkeye, insana ve doğaya kazandıran "kalkınmacı madencilik" olduğunu belirten Yılmaz, küresel madencilik piyasasının 2025 yılında 2,4 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini, Türkiye'nin de büyük bir maden potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Maalesef cari açık içerisinde yaklaşık 100 milyar dolarlık miktarın doğal gaz, petrol ve maden ürünlerinden oluştuğunu görüyoruz. Sektörün bileşenleri olarak cari açığın kapatılmasında çok ciddi bir rol alabiliriz. Altını hariç tuttuğumuzda sadece madencilikten kaynaklanan cari açık yaklaşık 30 milyar dolar civarında. Buna 25-30 milyar dolarlık altını eklediğimizde 60 milyar dolardan bahsediyoruz.

Türkiye'de 2,5 milyar dolarlık altın üretiliyor. Altın üretimini çok rahat 5-6 milyar dolarlara çıkarabilme potansiyelimiz var. Yapılan bir modelleme çalışmasına göre Türkiye'nin altın potansiyeli yaklaşık 6 bin 500 ton. Bunun 1500 tonunu bulduk ve işletiyoruz. 5 bin ton bulunmayı bekliyor. Bu da 275 milyar dolar demektir."

Madenciliğe yönelik yanlış algı

Madencilik faaliyetlerinin çevre ve insanı önceleyen, yöre halkına saygı duyan bir anlayışla yapılması gerektiğini aktaran Yılmaz, maden çıkarılan sahaların rehabilitasyonu konusunda çok sayıda güzel örneğin bulunduğunu kaydetti.

Madenciliğe yönelik yanlış algıların değiştirilmesi için daha fazla bilgilendirme yapmaları gerektiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yörede yaşayan insanların, etraflarında ne olup bittiğini bilmeye hakkı var. İstihdamda öncelikleri bizim için çok önemli. Yöre insanıyla olan ilişkilere önem veriyoruz. Son dönemde özellikle ekonomiye katkı koymaya aday lokomotif bir sektörüz. Orman alanındaki ayak izimiz çok sınırlı. Hele yer altı işletmelerinde ormana hiç dokunmuyoruz. Farkındalık oluşturmak için bakanlıklarla ilişkiler geliştirip madenciliğin algısını değiştirmeye çalışıyoruz."

9. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi'ne de ev sahipliği yapacak fuar, 16 Eylül'e kadar açık kalacak.