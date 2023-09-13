Konya Büyükşehir’den 1 milyar TL’lik köprülü kavşak yatırımı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Fırat Caddesi’nde yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmalarını inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin trafiğini rahatlatmak adına önemli altyapı çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Konya’nın dört önemli noktasında köprülü kavşak çalışması gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Altay, Sedirler Köprülü Kavşağı’nı birkaç ay içerisinde tamamlayacaklarını, Taş Köprü Alt Geçidinde çalışmaların hızla devam ettiğini, Şehir Hastanesi bölgesindeki köprüyü kavşakta da çalışmalara başladıklarını söyledi.

“Vatandaşlarımızın Şehir Hastanesi’ne ulaşımını raylı sistemle sağlamış olacağız”

Konya trafiğinde iki önemli noktada çok yoğun talep aldıklarını anlatan Başkan Altay, “Birincisi, şu anda şantiyesinde bulunduğumuz Fırat Caddesi. Özellikle kampüse giden, Afyon istikametine giden ve Sancak-Yazır geçişinde problem yaşayan vatandaşlarımızdan ve tramvay hattının uzun beklemesinden dolayı bu kavşakla ilgili çok yoğun bir talep vardı. İkincisi de Sedirler Köprülü Kavşağı. Karatay bölgemizden sanayi alanlarına geçişte özellikle sabah ve akşam trafiğinde çok yoğun bir şikayet oluşturuyordu. İki köprülü kavşakla birlikte yoğun şikayetin olduğu bölgelerde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağımız da bir taraftan hastaneye girişleri kolaylaştırırken bir taraftan da Adliye-Şehir Hastanesi tramvayımız için altyapı oluşturacak. İnşallah köprülü kavşağımız tamamlanır tamamlanmaz Adliye-Şehir Hastanesi tramvayına da başlayarak vatandaşlarımızın Şehir Hastanesi’ne ulaşımını raylı sistemle sağlamış olacağız. Taşköprü Alt Geçidi de hemşehrilerimizin Tren Yolu Caddesi’nde kesintisiz şekilde seyahat etmeleri ve Alparslan Türkeş Caddesi’nin Gazze Caddesi ile Karaman Yolu arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanması açısından çok önemli” diye konuştu.

“Şehrimizin trafiğinde önemli bir rahatlama olacak”

Bu altgeçitler tamamlandığında şehrin trafiğinde önemli bir rahatlama olacağını kaydeden Başkan Altay, “Vatandaşlarımıza bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bunlar zor, zahmetli ve büyük altyapı işleri. Servis yollarıyla özellikle hemşehrilerimizin bu işten en az etkileneceği çözümler bulduk. Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nda U dönüşleri de yaparak geçişleri kolaylaştırıyoruz. Gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kasım sonuna kadar transit yolu açmayı planlıyoruz

Fırat Caddesi Köprü Kavşağı’nın İstanbul yolu istikametinde kampüse gelmeden son ışıkların bulunduğu alan olduğunu belirten Başkan Altay, “Bilindiği üzere, İstanbul Çevre Yolu üzerindeki bütün noktalarda köprülü kavşaklar yaparak yolu trafik ışıklarından arındırmıştık. Şehrin çıkışındaki son noktada Fırat Caddesi’nde de köprülü kavşak çalışmamıza başladık. İnşallah Kasım sonuna kadar zemindeki işlerimizi tamamlamayı ve transit yolu açmayı planlıyoruz. Sonrasında U dönüşleri ve üst tarafta Sancak-Yazır geçişlerini tamamlayarak köprülü kavşak inşaatımızı inşallah bahar gelmeden tamamlamayı planlıyoruz. 232 milyon lira maliyetle yaptığımız bu işi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK ve Japon Kalkınma Bankası ile gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

4 köprülü kavşağın maliyeti 1 milyar TL

Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış oldukları köprülü kavşakların toplam maliyetinin 1 milyar TL olduğunu vurgulayan Başkan Altay, kavşaklar tamamlandığında şehrin araç trafiğindeki yoğunluğun gözle görülür şekilde azaldığına şahitlik edeceklerini sözlerine ekledi.