GAÜN Turizm Fakültesi başarı sıralamasını yükseltti

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, devlet üniversiteleri içerisinde 2021 yılında 16’ıncı, 2022 yılında 12’inci ve 2023 yılında ise iki basamak daha yükselerek 10’uncu sırada yer aldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim hizmeti veren toplam 120 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü içerisinde, GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, devlet üniversiteleri sıralamasında 10’uncu sırada yer aldı. 2022 yılında 16’ncı sırada, 2022 yılında 12’nci sırada olan bölüm, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında en çok tercih edilen bölümler arasında sıralamasını yükselterek 10’uncu sıraya yükseldi.

GAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, yine Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bölümün doluluk oranı %100 olarak gerçekleşti.

GAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün yükselişle ilgili değerlendirmede bulunan GAÜN Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Bay, ”Fakülte olarak oluşturulan strateji belgesi, ekip çalışması, yönetim desteği, danışma kurulunun ve ilgili paydaşların desteğiyle nitelik açısından gelişmeye devam ediyor” dedi.