Aqua Kültür sektörü Samsun’da toplandı

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Samsun'da Türk akuakültür sektörü, EAST CCI Norveç-Norwegian Akuakültür Kümesi NAC iş birliği ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalınma Ajansı (OKA)’nın katkılarıyla gerçekleşen Aqua Kültür Kontak Forumu ile önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Türk somonu ve balık yetiştiricilerinin karşılaştığı zorluklara çözüm sunabilecek dünya standartlarında teknolojileri tanıtmak, sürdürülebilir üretim sistemlerini teşvik etmek ve sektördeki iş birliği ağını güçlendirmek hedefiyle düzenlenen etkinlikte, ikili iş birliği fırsatları da sağlandı. İki gün sürecek forumun ilk gününde Türk somonu ve balık yetiştiricileri ile üretime yönelik teknolojik yenilikler paylaşılarak, ikili iş birliği imkanları sağlandı. Octoaqua Dr. Ertuğrul Gündoğdu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Müdürü İbrahim Sağlam’ın katıldığı toplantıya Norveç Doğu Ticaret Odası Başkanı Hans Olav Rekdal ise online bağlantı üzerinden katılarak konu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

“Akuakültür sektörü desteklenmeli”

Akuakültür sektörünün gelişmeye çok açık olduğunu dile getiren Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,“Dünya nüfusunun ihtiyacını karşılamak için çok daha fazla deniz ürünü ihtiyacı olacağı ve bu rakamın avcılık ile sağlanamayacağı çok açıktır. Dolayısıyla akuakültür gelişmeye çok açık bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Denizlerin sunduğu sonsuz fırsatlar ile de akuakültürdeki bu gelişme beklentisi desteklenmektedir. Türkiye'de 2022 yılında 514 bin 805 ton akuakültür ürünü yetiştirildiğini görüyoruz. Bunun yüzde 28 iç sular, yüzde 72'si denizdeki üretimi oluşturuyor. Kabaca her yıl yüzde 10 oranında bir artış görüyoruz. İç sular ve deniz ürünleriyle birlikte de toplamda yaklaşık 850 bin ton su ürününden bahsedebiliyoruz. Pazarlama, depolama, taşımacılık, işleme ve değerlendirme, bakım ve ekipman üretimi gibi sektörlerle birlikte düşündüğümüzde ortada çok ciddi fırsatlar olduğu aşikar” dedi.

“Akuakültür sektörü ilgimizi çekiyor”

OKA olarak, Denize dayalı kalkınma politikalarının ilgilerini çektiğini vurgulayan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, “Kalkınma ajansları olarak bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yatırımların finasmanı ve yatırımların planlanması için gayret gösteriyoruz. Samsun’da yaptığımız bu toplantı Kalkınma Ajansları açısından geniş bir bilginiz ortaya çıkmasına sebep oluyor. Türkiye’nin kuzeyinde çok büyük bir potansiyeli olan Karadeniz, bu yatırımlar için Kalkınma Ajansları açısından büyük bir ilgiye neden oluyor. Biz OKA olarak 2016’da yılında Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi diye bir belge hazırlamıştık. Buradaki ana gelişim eksenlerinden bir tanesi mavi ekonomi yani denize dayalı kalkınma politikası ve buna ilişkin araçların geliştirilmesiydi. Bu yüzden bugünkü konu ilgimizi çekiyor” diye konuştu.

İkili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi

Forumun ilk gününde Norveç’ten gelen sektörün uzman temsilcileri, açık deniz kafes uygulamaları, balık transferi, hasat ve işleme ekipmanları, atık değerlendirme teknikleri, kapalı devre yetiştiricilik, su iyileştirme ve kontrol sistemleri, otomatik yemleme sistemleri, su altı kamera sistemleri, uzaktan kontrol ve otomasyon gibi birçok önemli konuda katılımcıları bilgilendirdi. Aynı zamanda sektördeki

yenilikçi teknolojileri tanıtarak üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve kalite standartlarını yükseltmeyi amaçlayan etkinlikte ayrıca ikili iş birliği görüşmeleri de gerçekleştirildi.