MagicPay, ilk yatırımını ENA Venture Capital’den aldı

MagicPay’in İstanbul ofisinde gerçekleşen imza törenine MagicPay Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Latif Vardar, ENA Venture Capital Ortağı Şefik Serdar, Strateji Danışmanı Mehmet Üner ve ENA Venture Partneri Begim Başlıgil katıldı.

Latif Vardar, şirketin ilk yatırımını almasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “MagicPay’i kurarken amacımız, kurumların sıfırdan sistem geliştirmek zorunda kalmadan, kendi markaları altında hızlıca ödeme çözümleri sunabilmeleriydi. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa ve MENA’da da regülasyonlara uyumlu, AI destekli karar verme altyapısına sahip bir çözüm sunuyoruz. ENA Venture Capital ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bizi küresel ölçekte fintech altyapısı sağlayıcısı olma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor.”

Bu yatırımla 7 ülkeye açılmayı planlıyoruz

Vardar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de fintech süreçlerini değiştirmek için buradayız ve iddialıyız. Bu yatırımla birlikte bu yıl içinde 7 ülkeye açılmayı planlıyoruz. Türkiye’de entegratör ve gateway pazarına oynuyoruz. B2B’leri şenlendireceğiz. Globalde ise hem entegratör hem de Payment Service Provider (PSP) olarak büyüyeceğiz. Güzel ve mutlu bir aileyiz; bizi izlemeye devam edin.”

“MagicPay’de unicorn olma potansiyelini gördük”

ENA Venture Capital Partneri Begim Başlıgil ise imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“MagicPay’in yalnızca bir ödeme aracı değil, kurumların kendi fintech altyapılarını kurmalarını sağlayan ölçeklenebilir bir platform olması onu farklılaştırıyor. MagicPay’in, fintech ekosisteminde Türkiye’nin yapay zekâyı en iyi kullanan şirketi olduğunu düşünüyoruz. ENA Ventures olarak, Türkiye’nin önde gelen ve dünyaya açılabilecek, her biri unicorn olabilecek firmalara yatırım yapıyoruz. MagicPay’de bu potansiyeli gördük. Bence en büyük fark; teknoloji vizyonu ve yapay zekâyı kullanma şekli. Fintech alanını yeniden yazacaklarına inanıyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Portföyümüzde yapay zekâ odaklı şirketler var ve MagicPay bu firmalarla birlikte çalışarak çok ciddi bir değer yaratacak. Ayrıca müşteri ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunabilen bir yapıdalar. Bu aşamada sağlam bir ödeme altyapısı olmazsa olmaz. Bu bağlamda MagicPay, tüm yapay zekâ firmalarımızın altında çalışan katman olarak konumlanacak. Dolayısıyla ENA Venture için çok stratejik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Biz yatırımcı olarak değil, bir hikâyenin parçası olarak buradayız.”

“Avrupa ve MENA’da önemli bir pazar payına ulaşacağına inanıyoruz”

Başlıgil, sözlerini şöyle tamamladı:

“MagicPay’in önümüzdeki yıllarda hem Avrupa’da hem de MENA bölgesinde önemli bir pazar payı kazanacağına inanıyoruz. Bu yatırım hem ENA VC’nin fintech stratejisiyle uyumlu hem de LP’lerimizle birlikte kurduğumuz sinerjinin güçlü bir örneği.”

MagicPay neyi farklı çözüyor?

Geleneksel ödeme altyapılarında kurumların karşılaştığı en büyük zorluklardan bazıları; farklı ödeme kanallarını ayrı ayrı entegre etmek, yüksek maliyetli geliştirme süreçleri ve dağınık risk yönetimi sistemleri... MagicPay, bu sorunları tek API, no-code dashboard ve yapay zekâ destekli yönlendirme katmanları ile ortadan kaldırıyor. Böylece kurumlar, kendi markaları altında dakikalar içinde modüler bir altyapı kurabiliyor, maliyetlerini düşürüyor ve pazara çıkış süreçlerini hızlandırabiliyor.

Hizmet Odağı

Finansal kuruluşlardan e-ticaret platformlarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veren MagicPay; Sanal POS, QR/Link ile ödeme, Kart saklama, SoftPOS SDK, Dijital cüzdan gibi modüllerle ihtiyaca göre ölçeklenebiliyor.

Yapay zekâ tabanlı risk skorlama ve fraud tespiti sayesinde sadece işlem yürütmekle kalmayıp, gerçek zamanlı analiz ve karar desteği de sağlıyor. Ayrıca SaaS, white-label ve on-prem dağıtım seçenekleriyle, regülasyonlara tam uyumlu ve güvenli bir yapı sunarak rakiplerinden ayrışıyor.

MagicPay, bugün Türkiye’de bankalar, PF lisanslı kurumlar ve e-para şirketleri ile aktif olarak çalışıyor. E-ticaret ve SaaS firmaları için tek tıkla ödeme, kart saklama ve abonelik bazlı tahsilat gibi çözümleri devrede. Avrupa’da ise 550’den fazla merchant, MagicPay’in altyapısını kullanarak farklı ödeme senaryolarını yönetiyor. Şirketin orta vadeli stratejisi; Avrupa’da PSP lisansı alarak doğrudan operasyon yürütmek. Uzun vadede ise MENA pazarına lokal entegrasyonlarla giriş yaparak QR, SoftPOS ve dijital cüzdan çözümleriyle ölçeklenmek. Böylece MagicPay, yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel bir altyapı sağlayıcısı olarak güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyor.

Bugün 10 kişilik çekirdek teknik ekibi ve güvenlik, regülasyon danışmanlarından oluşan güçlü kadrosu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca ekip, yapay zekâ mühendisliği ve veri odaklı algoritma geliştirme konularında da yüksek teknik yetkinliğe sahip.