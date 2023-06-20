Majorel Türkiye, hizmet ihracatı şampiyonu oldu

Türkiye pazarındaki 3 binin üzerinde çalışanıyla farklı sektörlerde faaliyet yürüten müşterilerine 12 farklı dilde müşteri deneyimi hizmeti sunan Majorel Türkiye, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Hizmet İhracatı Şampiyonları organizasyonunda başarı sağlayan şirketler arasına girdi. 2021 yılında gösterdikleri başarılı performansla ihracata katkı sağlayan firmalar arasında 17 kategoride ilk üçe giren 51 firma başarılarından dolayı ödüllendirildi.

Ödül alanlar arasında Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv ve Türkiye Halk Bankası gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri yer aldı. Telekomünikasyon hizmetleri kategorisinin hizmet ihracatı şampiyonu Majorel Türkiye olurken, Türksat ve TurkNet de ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Birincilik ödülü Majorel Türkiye’ye Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer tarafından takdim edildi. Türkiye’nin ekonomik büyümesine hizmet ihracatı ile katkı sağlayan başarılı şirketlerin belirlendiği çalışmada Majorel Türkiye, “Telekomünikasyon” kategorisinin en büyük hizmet ihracatçısı ödülüne layık görüldü.

“En kaliteli hizmeti sunma anlayışıyla hedeflerimize ilerliyoruz”

Majorel Türkiye’nin Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından belirlenen Hizmet İhracatı Şampiyonları arasına girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Majorel Türkiye CEO’su Soner Cesur, “Dünyanın en önemli firmaları için verdiğimiz müşteri deneyimi hizmetleriyle, ülkemizin hizmet ihracatına katkı sağlıyoruz, 6 yıldır üst üste telekomünikasyon kategorisinin şampiyonu olmaktansa ayrı bir gurur duyuyoruz. Bize bu başarıyı getiren 3 binin üzerinde çalışanımızı, işlerine gösterdikleri özen ve emek için ayrı ayrı kutlarım.” dedi.