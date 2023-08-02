Malik’in hedefi Latin Amerika

Malik’in hedefinde Latin Amerika var

Başta İngiltere olmak üzere İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Hollanda ve Belçika’ya ihracat yapan İstanbul Kapalıçarşı merkezli Malik Kıymetli Madenler 2023 ihracat hedefi en düşük 20 milyon dolar.

Birçok Avrupa ülkesine ihracat yaptıklarını kaydeden Malik Kıymetli Madenler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Murat Malik, hedef pazarları arasında Uzakdoğu ve Amerika olduğunu söyledi. Hedefledikleri ihracatın yaklaşık 2 milyon dolarlık kısmının pırlantalı ürünlerin oluşturduğunu vurgulayan Malik, Avrupa'da perakende ve toptan kuyumculardan oluşan geniş bir networka sahip olduklarını söyleyen Malik, hedeflerinde ayrıca Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok ihracatçı firma gibi Latin Amerika pazarının da olduğunu vurguluyor. Malik, bu bölgeye girmek için de hazırlık yaptıklarını söylüyor.

Kur artışı kuyum sektörünü de etkiledi

Döviz kurlarındaki artışın diğer sektörleri olduğu gibi kuyum sektörünü de etkilediğini belirten Malik, “Ürettiğimiz altını dövizle alıyoruz. Ancak altına altın çalıştığımız zaman kur artışından minimum etkilenip durumu kurtarabiliyoruz. Tabi Türkiye'de yaşayan iş insanı olarak ekonomik krizlere karşı aşinayız. Dünyada belki de başka hiçbir ülkede olmayan dayanıklılığa sahibiz. Bunda yurtdışı networkumuzun geniş olması ve ürünlerimize talebin her zaman olması en büyük avantajımız. Mücevherat sektörü Türkiye'de katma değer olarak bilişim hariç diğer bütün sektörlerden açık ara önde bulunuyor” dedi.

“Hikayesi olan mücevherler çıkartacağız”

Firma olarak hedeflerinin Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamak ve ülkeye döviz kazandırmak olduğunu dile getiren Malik, “Ülkemize döviz kazandırdıkça motivasyonumuz artıyor. Biz hedefleri her zaman büyük tutan ihracat firmasıyız. Şu ana kadar iş yapmadığımız bir tek Latin Amerika kaldı. Bu bölgeye bir iş gezisi hazırlığı içindeyiz. İhracatçı bir firma olarak bu bölgeye de ihracat yaparak önemli bir adım daha atmak istiyoruz. Ana hedefimiz Cartier, Bulgari gibi bir global marka olmak. Yakında hikâyesi olan mücevherler de çıkarmaya başlayacağız. Ülkemizde kuyumculukta çok büyük firmalar olmakla beraber maalesef henüz bir dünya markası çıkaramadık. Ama yakın zamanda bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu konuda ülkemizin mücevher ihracatçılarında potansiyel fazlasıyla var. Bizde olay tarihi yarımadanın büyülü ortamı Kapalıçarşı'da başlar, tüm dünyayı ve kültürleri dolaştıktan sonra tekrar Kapalıçarşı da biter” diye konuşuyor.

Talep pandemi ile birlikte arttı

Özellikle pandemi sonrasında yurtdışından altın ürünlerine olan talebin çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Malik, sözlerini şöyle sürdürdü, “Yurtdışındaki insanlar eskiden altını günlük hayatta ya da özel günlerde kullanacağı takı olarak görürdü. Pandemi sonrası bu anlayış çok değişti. Artık dünyada altın sadece özel bir takı olarak değil, aynı zamanda yatırım aracı olarak görülüyor. Haliyle özellikle altın takıya talep çok arttı. Ancak altının arzının sınırlı olması ve eskisi kadar çok çıkarılmaması nedeniyle fiyatı devamlı artıyor. Bazı ülkelerde mesela Amerika ve İngiltere”de 9 ayara bile çok talep var. Çünkü daha ucuz. Onun dışında 14-18-21 ve 22 ayar hep revaçta. Ayar farkını ülkelerde yaşayan topluluklar ve talepleri belirliyor. Ve tabi son yılların yükselen yıldızı gramlık 24 ayar altınlar. Özellikle yatırım amaçlı bu gramlık altın ve türevlerine büyük ilgi var.”