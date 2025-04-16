Marof Yapı, ısı yalıtımında dışa bağımlılığı azaltıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yapılarda su-nem izolasyonunu sağlamak için membran, bitüm, akrilik ve poliüretan esaslı su yalıtım ürünleri ile epoksi kaplama ürünleri geliştiren Marof Yapı ürün gamını geliştirmeye devam ediyor. 2007 yılında üretime su yalıtım membranları üreterek sektöre giriş yaptıklarını belirten Marof Yapı Genel Müdürü Zafer Milli, “Geliştirdiğimiz su yalıtım ürünlerinin özellikle temelde ve perde duvarlarda kullanılmasıyla sağlanan su yalıtımı aynı zamanda binaların ömür ve dayanımını da artırıyor. Bu durum hem ekonomik açıdan hem de güvenlik açısından avantaj sağlıyor” dedi.

Yıllık 2 milyon metrekare membran üretimi yaptıklarını belirten Milli, “Müşteri tarafında zaman içinde değişen taleplere paralel olarak akrilik, kauçuk esaslı gibi farklı malzemeler ile ürünler üretip, standartlara uygun ve gerekli belgelere haiz bir biçimde piyasaya sunuyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Halihazırda 40 çeşit likit malzeme üretimi yapıyoruz” diye konuştu.

Yeni ürünlerle birlikte Pazar alanlarını da genişletmek istediklerini söyleyen Milli, “Fiziki alan yetersizliğimiz şu anda daha fazla çeşitte ürün üretmemizi engelliyor. Planlamamıza göre ivmemizi korumak adına ilave 5 bin metrekare alana ihtiyacımız var. Bu alana ulaşamadığımızdan farklı lokasyonlarda ürünlerimizi bizzat denetime tabi tutarak kiralama yöntemi ile ürettiriyoruz” dedi.

“Isı izolasyonunda dışa bağımlılığı azaltacağız”

Su izolasyonundaki tecrübelerinden yola çıkarak ısı izolasyonu konusundaki eksiği de gördüklerini vurgulayan Zafer Milli, “Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile tamamen yerli imkanlar ve doğal minarelleri kullanarak bir termal sıva malzemesi geliştirdik. Ürünümüz evsel ısı yalımında %75’e varan bir katkı sağlıyor. Bu ürünümüzün üretimi için Batman’da bir fabrika kurduk ve üretime başladık. Büroktarik prosedürleri tamamlama aşamasındayız. Akabinde de hem özel sektör hem de kamu nezdinde kullanılabilecek. Yerli imkanlar ile üretilen bu ürün, yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz yalıtım sektöründe önemli bir kaynağı yurt içinde bırakacağı gibi sağlayacağı yalıtımla da önemli bir enerjinin korunmasına katkı sunacak. Biz sektörümüzdeki dışa bağımlılığı azaltmak adına kendi kaynaklarımızla kendi sorunumuzu çözebilme yetkinliği kazanırken, cari açığı da azaltmak adına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri ürün ile ısı yalıtımında görülen dökülme, çürüme ve yanma gibi riskleri de ortadan kaldırdıklarını belirten Milli, “Yakın zamanda yaşadığımız bir yangın faciası var. Orada da gözlemlediğimiz üzere ısı yalıtımında kullanılan malzemelerin yanıcılığı çok önemli. Biz yanmayan bir malzeme ile bu soruna çözüm getirdik. Şu anda XPS malzemelerin yanıcılığı ortadayken bir de ahşapla birlikte kullanılması iyi bir yalıtım sağlasa da yangın riski açısından büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.

“Üretimi iç piyasa talebi karşılıyor”

İnşaat sektörünün geldiği yapı gereği kritik noktalarda su yalıtımının önemi görmezden gelindiği gibi ısı yalıtımı tarafında da ihtiyaca uygun çözümleri farklı önceliklerle sıraladığını belirten Milli, “Temelleri sudan koruduğumuz zaman binanın ömrü uzuyor. Özellikle bodurum olan yapılardaki perde duvarlar için de aynı şey geçerli. Bununla birlikte proje yönünde ısı yalıtımı tarafında yangın riski de hesaplanmalı ve özellikle XPS’ten kaçınılmalı. Bunun gibi konularda özellikle müteahhitler tarafındaki bilincin artması gerekli. Öte yandan maliyet konusu var ise bizim termal sıvamız 5 cm taş yününe göre 3’te 1 maliyetle piyasada olacağı için bu alanda da bir avantaj sunacağız” diye konuştu.

Mevcut üretimlerinin büyük oranda iç piyasadaki taleple karşılandığını, arta kalan kısmı da ihracat pazarlarında değerlendirdiklerini anlatan Milli, “Balkanlar, Kafkasya ve Arap Coğrafyası ile görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle termal sıva konusunda yurtdışından ciddi bir talep var. Bazı heyetler ile yaptığımız görüşmelerde test süreçlerini de tamamladık ve yakın zamanda termal sıva tarafında da ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz” dedi.