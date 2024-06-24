Matriks ilk çeyrek kârını açıkladı

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Enflasyon düzeltmesinin sektörel bazda farklılaşan etkilerini 2024 yılının ilk dönem verileriyle birlikte daha net görüyoruz. Bizim penceremizden bakıldığında 230 milyon TL’yi aşan ciromuzla reel olarak büyüme çizgimizi sürdürüyor olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce matriks ekosistemini genişletiyor başlığı ile yaptıkları iş ortaklığı program çağrısının önemini vurgulayan Tutar, Matriks’in ortaya çıkış hikayesinden ilham aldıkları, sürdürülebilir iş modelleri oluşturmak üzere geliştirdikleri, Ekosistem Programı'nın beklentilerinin ötesinde bir ilgi gördüğünü belirtti.

Tutar, "56 ekiple birebir görüşmeler yaptık. Base Interactive ve Cronexis’in kuruluşuna katıldık, ArfCapital'e ortak olduk." açıklamasında bulundu.

Base Interactive’ın özellikle App-IN-App tarafında geliştirdiği çözümleri ve mobil yazılım gücünün, Cronexsis’in özellikle altyapı yazılımları konusunda Matriks çözümlerine verdiği katkı ve deneyimli kadrosunun, ArfCApital’in quantative finans ve yapay zeka tarafındaki gücü ve ürünlerinin önümüzdeki dönem daha çok konuşulacağına inandığını ifade eden Tutar, Ekosistem Programı'nın artık sürekli açık bir programa dönüştüğünü hatırlattı.

Tutar, "Geçen dönemden yatırımla sonuçlanan başarılı hikayelerimizin yanında hala temas içinde olduğumuz, izleme sürecinde girişimler de var ayrıca çağrımız hala geçerli ve kapımız birlikte değer üretebileceğimize inanan herkese açık." ifadelerini kullandı.

3 farklı Grid Algoritması ile Algoritma Pazar Yeri projesini başlattıklarını belirten Tutar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk aşamada Matriks Algo Solutions tarafından geliştirilen 3 ayrı Grid Algoritması devreye alındı ve oldukça ilgi gördü, önümüzdeki dönemde grid algoritma sayısının 10’nun üzerine çıkması planlanıyor. Yeni paket ve içerikler konusunda da hem Matriks Veri Terminali hem de MatriksIQ tarafında hazırlıklar tamamlandı. Bunlar da takvim içinde devreye alınacaklar. Ardından pazar yerimizi hem kurumsal hem de bireysel taraftaki algoritma geliştiricilerine açacağız."