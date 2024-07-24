Matrix Fitness, MACFit ile anlaşma imzaladı

Matrix Fitness, dünyanın önde gelen ve en hızlı büyüyen ticari fitness markası. Türkiye’de de bu alanda doğrudan yatırım yapan tek global marka olarak yer alıyor. Uzun vadeli planlarının bir parçası olarak Türkiye’nin lider spor ve yaşam markası MACFit ile iş birliğine giderek sektördeki iddiasını bir kez daha gösterdi.

Bu anlaşma kapsamında, MAC’in Türkiye'deki popüler spor salonu zinciri MACFit, 2024 yılından itibaren yeni açılacak spor salonlarında Matrix Fitness ürünlerini de kullanacak.

Matrix Fitness Türkiye’de büyümeye devam ediyor

Matrix Fitness, MACFit’e sadece üstün kalitede ekipmanlar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yenilikçi ve interaktif fitness deneyimleri sunarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyor.

Matrix Fitness ve MAC arasındaki bu anlaşma, Türkiye'deki fitness sektörüne yenilikçi bir soluk getirecek ve kullanıcıların egzersiz deneyimlerini dönüştürecek. Matrix Fitness, MACFit’e sağladığı ürün ve hizmetlerle sektördeki lider konumunu pekiştirecek.

Johnson Health Tech Türkiye Ülke Müdürü Yakup Çam konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Fiziksel aktivitenin kişinin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileme gücü var. Matrix Fitness sürekli devam eden Ar-Ge çalışmalarıyla, fitness alanında, daha modern, etkileşimli ve ilgi çekici koşu bantları, eliptik bisikletler, çalışma üniteleri gibi çok zengin yelpazede ürünler üretiyor. MACFit ile yaptğımız iş birliğinde olduğu gibi, yüksek teknoloji ve kalitemizi, kullanıcıları motive eden ve hedeflerini takip etmelerine yardımcı olan ekipmanlarla daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.