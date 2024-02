Mavi, global iklim liderleri arasında

Mavi, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her birinden A notu alarak, CDP Global A listesine girebilen ilk ve tek Türk hazır giyim şirketi oldu. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen CDP’ye raporlama yapan dünya çapındaki toplam 21 bin şirketten yalnızca yüzde 2’si Global A listelerine girebildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “İnsan, Çevre, Toplum ve Denim’i odağına alan All Blue yaklaşımımızla sürdürülebilirliği şirket kültürüne, vizyonumuza, iş yapış şekillerine, ürünlere ve büyüme hedeflerimize entegre etmek için önemli yol aldık. Karbon salımı ve çevresel etkilerimizi en aza indirme yönündeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son dört yıldır çevresel verilerini şeffaf biçimde açıklayan Mavi’nin, CDP’den çift A skoru alarak global A listelerine girmesi bize mutluluk ve gurur vermenin yanı sıra, bu konudaki çalışmalarımızın dünyanın en büyük çevresel raporlama kurumu tarafından onanması anlamına da geliyor. Paris İklim Anlaşması’yla uyumlu şekilde belirlediğimiz emisyon azaltım hedeflerimiz, 2022 sonunda Science Based Targets initiative tarafından onaylandı. Bu sayede Türkiye’de bugüne kadar bilime dayalı iklim hedefleri onaylanan tek hazır giyim markası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik komitemizdeki 60 kişi, her gün Çevre, Sürdürülebilir Ürün ve Ar&ge, Tedarik Zinciri, Çalışanlar, Müşteri ve Dijitalleşme, Kurumsal Yönetim Risk gibi başlıklarda daha sürdürülebilir bir Mavi için çalışıyor. All Blue koleksiyonunu her yıl inovatif ürünlerle büyütüyoruz. Sürdürülebilir ve yeniden hayat bulan malzemelerle yarattığımız bu koleksiyon, global denim modasında sürdürülebilir çözümleri benimseyen, en yenilikçi ve yaratıcı markaların ödüllendirildiği ‘The Rivet Awards’ tarafından beş kez “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülüne layık görüldü. BIST Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan bir marka olarak, sürdürülebilirlik konusunda üstlendiğimiz öncü rolün uluslararası arenada da karşılık bulması en önemli motivasyon kaynaklarımızdan biri.” dedi.

Verilerini açıklayan şirketlerin sayısı yüzde 24 arttı

CDP CEO’su Sherry Madera ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “CDP'nin A Listesinde yer alan tüm şirketleri ve 2023'te çevresel şeffaflık yolculuklarına başlayan veya bu yolculuğunu hızlandıran şirketleri tebrik ediyoruz. Verilerini açıklayan şirketin sayısında geçen yıla göre yaşanan yüzde 24'lük artış büyük bir ivmeye işaret ediyor; bu alkışlanmalı. Şirketler, net sıfıra ve doğayla barışık bir geleceğe ulaşma konusunda oynadıkları kritik roldeki ciddiyetlerini ancak açıkladıkları verilerin ardındaki hazırlıklar ve çalışmalarla gösterebilirler. A Listesinde yer almak bir puanın ötesine işaret ediyor. Şirketlerin, doğaya etkileri konusunda holistik bir perspektif edinmelerini sağlayarak, geçiş planları için temel oluşturan ve en önemlisi hayallerini takip edebilmelerine imkan veren kaliteli ve eksiksiz verilere sahip olduklarını gösteriyor. Eylem On Yılı’nda giderek ilerlerken, CDP de çevre alanında liderliği temsil eden unsurlar için çıtayı her seferinde daha da yükseltiyor. Bu da CDP A Listesindeki şirketlerin çalışmalarının tamamlanmaksızın, durmadan süreceğini bize söylüyor. Tüm şirketlerin taahhütlerini daha anlamlı ve etkili eylemlere dönüştürerek daha da ileri taşımalarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”