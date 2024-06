Mavi’den ilk çeyrekte 969 milyon lira net kâr

Takip Et

Jean ve hazır giyim markası Mavi, enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş 1 Şubat- 30 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Konsolide gelirleri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8 milyar 273 milyon TL’ye ulaşan şirket, yılın ilk çeyreğinde yüzde 127 artışla 969 milyon TL net kâr elde etti. İlk çeyreği 1 milyar 984 milyon TL FAVÖK ile tamamlayan şirketin FAVÖK marjı yüzde 24 oldu.

Güçlü bilanço pozisyonunu koruyan Mavi, faaliyetlerinden nakit yaratmayı sürdürerek net nakit pozisyonunu 5 milyar 266 milyon TL’ye taşıdı.

Sürdürülebilir kârlı büyümesiyle dikkat çeken Mavi, yılın ilk çeyreğinde global perakendede yüzde 25, toptanda yüzde 11, e-ticarette ise yüzde 12’lik büyüme gerçekleştirdi. İlk çeyrek boyunca globalin yanı sıra, Türkiye’deki büyüme trendini de devam ettiren şirket, 2 net mağaza açılışının yanı sıra 3 mağazasında da metrekare büyümesine gitti. Perakende bire bir mağaza satışlarını yüzde 20 artıran Mavi’nin Türkiye e-ticaret büyümesi ise yüzde 23 oldu.

“Sürdürülebilir kârlı büyümeye odaklanıyoruz”

İlk çeyrek performansını değerlendiren Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Mavi NEXT stratejimiz doğrultusunda yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle paylaştığımız uzun vadeli hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İlk çeyrek performansımız da bunun en güzel kanıtı. Değişimi doğru yönetmenin ve veriye dayalı kararlar almanın her zamankinden daha değerli olduğu bu dönemde, esnek tedarik zinciri, doğru konumlama ve planlama, stok ve nakit akışı yönetimiyle sağlıklı bilanço yapımızı koruyarak, sürdürülebilir kârlı büyümeyi sürdürüyoruz. Her koşulda doğru ürün, doğru fiyat, yüksek kalite anlayışımızı yaşatıyoruz.” dedi.

Hedef, yılda 1,3 milyon yeni müşteri

İlk çeyrekte potansiyel müşteri kitlelerine ulaşmayı sürdürdüklerini söyleyen Yavuz, “Marka yüzlerimiz Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile hayata geçirdiğimiz ses getiren iki kampanya, farklı kitleleri kucaklayan marka iş birliklerimiz, güçlü iletişim çalışmalarımız ve veriye dayalı yöntemlerle kişiye özel aldığımız aksiyonlarımızla fark yarattık. Geliştirdiğimiz stratejilerle Kartuş Kart aktif üye sayısını 409 bin artışla 5,7 milyon kişiye taşıdık. 2023 sonundaki sonuçlara istinaden, yılda 1 milyon yeni müşteri kazanma hedefimizi 1,3 milyon olarak revize etmiştik. İlk çeyrek sonuçlarımızın bu hedefe paralel gelmiş olmasından çok mutluyuz.” diye konuştu.