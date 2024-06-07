McDonald’s Türkiye’ye Bronz Effie ödülü

McDonald’s Türkiye, pazarlama ve reklam kampanyasıyla yine önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Effie Awards Türkiye 2024’te restoran kategorisinde Bronz Effie ödülüne layık görüldü. Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen McDonald’s lezzetlerinden biri olan “Big Tasty” için TBWA Ajans iş birliği ile hazırlanan reklam kampanyasıyla alınan ödül, McDonald’s Türkiye’nin müşteri memnuniyeti odaklı kampanyalarının başarısını bir kez daha kanıtladı.

"Müşterilerimize kaliteli lezzet sunuyoruz"

McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak aldıkları Effie ödülüne ilişkin şunları söyledi: “Müşterilerimize en kaliteli ve lezzetli deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz bu başarıdan ötürü çok mutluyuz. Bu ödül, müşteriyle olan etkili iletişimimizin ve yenilikçi pazarlama stratejilerimizin bir yansıması. Ekibimizin her bir üyesine ve kampanya sürecimize destek veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim. McDonald’s’ın ikonik lezzetlerinden Big Tasty’nin kampanyasıyla pazarlama dünyasına ilham veren bir başka başarıya daha imza atmış olmaktan mutluluk duyduk” dedi.