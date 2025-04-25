Medyada yeni dönem! Ciner Yayın Holding'in satışı tamamlandı

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devrine ilişkin süreç 24 Nisan itibarıyla resmen tamamlandı. Gelişmeyi, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, çalışanlara ve kamuoyuna yaptığı açıklamayla duyurdu.

Tekdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ciner Yayın Holding hisselerinin ülkemizin önemli iş grupları arasında yer alan Can Grubu'na devir işlemleri 24.4.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Öncelikle yeni dönemin tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Didem ve Turgay Ciner'in şahsıma gösterdikleri eşsiz sevgi, saygı ve güven neticesinde öncü ve vizyoner girişimciliklerinin ürünü olan Ciner Yayın Holding'in medya yolculuğunun kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüş olmanın onurunu taşıdım.

"Yeni dönemin değerli kardeşlerim Can ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle temenni ediyorum"

Bu görevi şerefle ve saygın bir çerçevede sürdürmeye çalıştım. Bu teveccühlerinden ve güvenlerinden dolayı sevgili kardeşlerim Turgay ve Didem Ciner'e kalpten ve dostlukla teşekkür ederim. Bu uzun dönem boyunca fedakarca görev yapan ve destek olan ayrılmış ve halen görevli tüm arkadaşlarıma ve kardeşlerime içtenlikle teşekkür ederim. Onların değerli emekleri Ciner Yayın Holding mecralarının ülkemizin en önemli ve saygın mecraları arasında yer almasında büyük pay sahibidir. Bundan sonra da mecralarımızın aynı başarıyı göstereceğine olan inanç ve güvenimi belirtmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle yeni dönemin değerli kardeşlerim Can ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle temenni ediyor, hepinize sevgi selam ve iyi dileklerimi iletiyorum.

Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek

Can Grubu’nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek.

Can Grubu, yaptığı açıklamada, "Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Yayın Holding’in yönetimi Can Grubu’na geçmiş oldu.

Can Grubu bünyesinde hangi şirketler var?

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten Can Grubu’nun bünyesinde Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi şirketler bulunuyor. Grubun yönetim kurulu başkanlığını ise iş insanı Kemal Can yürütüyor.