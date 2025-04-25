İş Bankası ile Proparco arasında 100 milyon Euro'luk anlaşma

İş Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör temsilcisi Proparco ile 5 yıl nihai vadeli 100 milyon Euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.Söz konusu kredi, İş Bankası'nın iklim finansmanı projelerine verdiği desteği güçlendirirken, aynı zamanda mikro, küçük ve orta ölçekli müşterilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Temin ettiğimiz bu yeni kaynakla hem mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri hem de iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan projelerin finansmanını destekleyeceğiz” diye konuştu.

Proparco Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar Orta Asya Bölge Direktörü Stéphane Froissardey ise işlem ile ilgili “İklim finansmanı ve KOBİ’leri destekleyecek olan 100 milyon euro tutarındaki bu krediyle İş Bankası ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkenin en büyük özel bankası ile işbirliği yapmak, bu finansmanın Türkiye ekonomisi içerisinde daha geniş bir kapsam ve etkiye sahip olmasını sağlıyor. Bu işlem finansmana erişimi iyileştirme ve düşük karbon ekonomisine geçişi destekleme taahhüdümüzle de tamamen uyum içinde." dedi.