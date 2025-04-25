AYM Başkanı Kadir Özkaya: Hukuku çıkarlarına kullananlara prim verilmemeli

Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü töreni Dolmabahçe'de yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya karşıladı.

"Hakim ve savcıların tarafsız kalmalı"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya törende dikkat çeken bir konuşma yaptı. AYM Başkanı Özkaya, konuşmasında hakim ve savcıların tarafsız kalması gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti kazanımlarının kalıcı olmasına gerektiğine dikkat çekti.

Özkaya'nın konuşmasının bir kısmı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanım, önceki konuşmalarımda değinmiş olmakla birlikte önemlerine binaen bazı hususlara bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.

Dünyanın her yerinde, her toplumda o topluma ilişkin anayasal kimliği ya da o topluma ilişkin ortak toplumsal kimliği oluşturan ilke ve değerlerin en önemli güvencesi bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır.

Bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı da ancak o faaliyeti yürütecek olan bağımsız ve tarafsız hakimlerin varlığıyla mümkündür.

Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk, yargısal faaliyetlerin baş aktörleri olan hakim ve savcılara aittir.

Dolayısıyla tüm hakim ve savcılar, iç dünyalarındaki öznel duygu ve düşünceleri de dahil olmak üzere herhangi bir dışsal etki altında kalmadan, çekinmeden, endişe duymadan, tarafsız bir tutumla, pozitif hukuk düzeninin öngördüğü çerçeve içinde özgürce karar vermelidirler.

Aklı ve bilimi daima başat bir konumda tutmalıdırlar. Pozitif hukuka göre çok yakınların işlerine bakamadıklarını biliyorum.

Ancak genel prensibi vurgulamak bakımından ifade etmek istiyorum ki; ana babaları, kardeşleri, diğer yakın akrabaları veya arkadaşları aleyhine ya da sevmedikleri, düşman olduk-olarak gördükleri kişiler lehine de olsa her daim adaleti ayakta tutmalıdırlar.

"Keyfi arzularına uydurmaya kalkışmamalıdır"

Hiçbir zaman hakkı kendi keyfi arzularına uydurmaya kalkışmamalıdırlar. Herkesi daima hakka çağırmalı ve hakla hükmetmelidirler.

Haktan uzak yaşayanın haksızlıktan yakayı kurtaramayacağını unutmamalıdırlar. Dolayısıyla bir topluma olan, bir topluluğa olan kinleri ve hırsları onları adaletsizliğe sevk etmemelidir.

"Adaletle hükmedilmeyen yerlerde kargaşa olur"

Her daim, her yerde adaletin timsali olmalıdırlar. Hiçbir neden hakim ve savcıları hakkı ayakta tutmaktan asla alıkoymamalı, adaletsiz davranmaya yöneltmemelidir. Kanaatimizce, adaletle hükmedilmeyen yerlerde kargaşa olur. Düzen ortadan kalkar. Herkes kendine haklı görmeye başlar. Bu yüzden kargaşa çıkmaması için adalet terazisi daima hak ve haklıyı gözeterek kullanılmalı ve daima adaletle hükmedilmelidir.

"Hiçbir koşulda prim verilmemeli"

Bununla birlikte haksız olduğu halde haklıymış gibi kavga çıkaranlara, hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyenlere, hakkı olanı değil kendinden yana olanı adalet sananlara da hiçbir zaman, hiçbir koşulda prim verilmemelidir.

"Hesabın sorulacağı unutulmamalıdır"

Daima hakka uyulmalı, hak ayakta tutulmalıdır. Yapılan iyilik veya kötülüğün hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa bir gün mutlaka karşımıza çıkacağı ve bizden bunun hesabının sorulacağı unutulmamalıdır.

Kuran'dan hardal tanesi örneği

Bu bağlamda kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in; "Kimseyi en küçük bir haksızlığa uğratmayacak, hardal tanesi ağırlığında iyi ya da kötü, basit bir şey bile olsa yapılanları dosdoğru tartacak olan hassas terazilerin bir gün mutlaka kurulacağını, bugün her şeyi ve herkesi sorguya çekerek adalet dağıtmaya çalışan ve geçici olan bizlere de sıranın geleceğini, bizlerin de bir gün mutlaka sorguya çekileceğimizi söylediğini, aynı veya benzer kuralların diğer kutsal kitaplarda da yer aldığını da belirtmem gerektiğini düşünüyorum.

"Muhafaza edelim"

Dolayısıyla bir gün mutlaka mizan kurulacak, bütün defterler dürülecek, hesabı bizlerden sorulacak. Hal böyle olunca, o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim. Uygulamada adalet ve hukuk devleti ilkesine ilişkin kazanımlarımızı titizlikle muhafaza etmeye çalışalım."