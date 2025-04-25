ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in cenazesi için Roma'ya gitti
ABD Başkanı Trump, Papa Francis'in cenaze töreni için Roma'ya gidiyor. Trump, onlarca dünya lideriyle birlikte cenazede olacak.
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Papa Francis'in cenazesine katılmak üzere Roma'ya gidiyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron dahil olmak üzere düzinelerce başka devlet ve hükümet başkanının katılması planlandığı için bu tören doğaçlama diplomasi için bir fırsat sunuyor.
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