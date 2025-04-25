Vatikan’dan Papa’nın cenazesi için stratejik düzen: Trump ile Zelenskiy arasında mesafe kondu

Papa Francis'in cenazesinin cumartesi günü yapılacak. Vatikan törenin tüm ayrıntılarını belirlemek için harekete geçti

Papa sade bir tören istemişti

Papa'nın istekleri doğrultusunda tören sade olacak. Ancak, mevcut jeopolitik durum, anma töreninin tırmanan diplomatik krizlerin mekanı olmasını önlemek için 170 uluslararası delegasyonun oturma düzenine özel dikkat gösterilmesini gerektiriyor.

Önem sırası yok, alfabetik düzenle planlanıyor

2005'te Papa II. Jean Paul'ün cenazesinde olduğu gibi, çoğu delegasyon önem sırasına göre değil, alfabetik sıraya göre oturacak.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanında oturmayacağı, ancak Afrika ülkeleri Esvatini ve Etiyopya arasında ve son zamanlarda Trump'ın başlıca eleştirmeni olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan çok uzakta olmayacağı anlamına geliyor.

İtalyanca alfabetik düzen yakınlaştırıyordu

İtalyanca alfabetik sırayı kullanmak Trump ve Zelenskiy'nin rahatsız edici derecede yakın bir şekilde oturmasına neden olurdu.

Zelenskiy törende Trump ile görüşmek istediğini duyurdu

Ukrayna lideri, Vatikan'daki tören sırasında ABD'li mevkidaşıyla bir toplantı yapmak istediğini duyurdu. Bu, bu yılın başlarında Beyaz Saray'a yaptığı felaketle sonuçlanan ziyaretin ardından Trump ile ilk yüz yüze görüşmesi olacak.

Şu anda hiçbir şey doğrulanmadı, ancak iki başkanın İtalya'nın başkentinde gayrıresmi toplantılar yapma ihtimali hâlâ devam ediyor.

Törendeki oturma düzeni

Alfabetik kuralın bazı istisnaları var. Papa Francis'in memleketi olan İtalya ve Arjantin'den temsilciler ön sırada oturacak.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, aralarındaki kötü geçmişe rağmen Papa'ya saygılarını sunacak.

Bu arada, İtalyan heyetinin yaklaşık 70 kişiyle bir ülkeyi temsil eden en büyük heyet olması bekleniyor. Bunlar arasında, kızı Laura eşliğindeki Devlet Başkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni, Senato Başkanı Ignazio La Russa; Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana, Anayasa Mahkemesi Başkanı Giovanni Amoroso ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yer alacak.

Oturma düzeninde bir sonraki sırada Katolik kraliyet ailelerinin üyeleri, Katolik olmayan kraliyet aileleri ve ardından diğer ulusların hükümetlerinin temsilcileri yer alacak. Devlet başkanı tarafından temsil edilenler önce oturacak, ardından hükümet başkanı gönderenler, ardından yalnızca bakanlar tarafından temsil edilen ülkeler ve son olarak büyükelçiler oturacak.

Sivil yetkililer Aziz Petrus Bazilikası'nda sağ tarafında, kardinaller ise girişte sıralanacak.

Galler Veliaht Prensi William, gelenek olduğu üzere Başbakan Keir Starmer ile birlikte İngiltere'yi temsil edecek. Belçika, İsveç, Norveç ve Monako kraliyetleri de katılacak.

İspanyol kraliyet ailesi, Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'ya üç bakan eşlik edecek, ancak Başbakanları Pedro Sanchez orada olmayacak.

Hollanda kraliyet ailesinden William Alexander ve Maxima, cenaze törenine, Hollanda hükümdarının doğum gününü kutlayan Kral Günü ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle katılmayacak.

Putin ve Netanyahu törene katılamayacak

Her iki lider de savaş suçları nedeniyle uluslararası tutuklama emri altında olduğundan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, törene katılamayacak.

Bazı İtalyan medyası, Putin'in İtalya'ya gelmesi durumunda tutuklanmayabileceğini iddia etti, ancak Bakan Nordio, Rus liderin İtalya'ya gelmesi veya yakın zamanda geleceğine dair ayrıntılar ortaya çıkması durumunda tutuklama emrinin etkinleştirileceği için bunun mümkün olmadığını söyledi.

Rusya, bunun yerine Kültür Bakanı Olga Lyubimova tarafından temsil edilecek.

Bu arada İsrail, yalnızca Vatikan'daki büyükelçisi Yaron Sideman'ı gönderecek.

Cenazede kıyafet kuralı var

Törene katılan erkeklere koyu renk bir takım elbise, uzun siyah kravat ve ceketlerinin sol yakasında aynı renkte bir rozet giymeleri söylendi. Kadınların siyah eldivenli bir elbise giymesi bekleniyor. İzin verilen tek süs, inci kolye.