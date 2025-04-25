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Altın gerilimlerin azalacağı beklentisiyle düşüşte!

Ons altın ABD-Çin geriliminin azalacağı beklentileri ile geriliyor.

Haber Merkezi
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Altın gerilimlerin azalacağı beklentisiyle düşüşte!
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ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin hafiflemeye başladığı yönündeki değerlendirmelerin önce çıkmasına yol açan açıklamalar ve haberler altın fiyatını aşağı çekiyor.

Çin tarafı doğrulamaktan kaçınsa da Trump'ın yönetiminin Çinli yetkililer ile görüşmekte olduğunu söylemesi, Çin'in ABD'de ithal ettiği bazı ürünlere gümrük vergisini askıya almaya hazırlandığı haberleri altın fiyatını düşürdü.

Ons altında düşüş hızlandı. Altın fiyatı 3271,72 dolara kadar geriledi, şu sıralarda yüzde 2,2 kayıpla 3277,02 dolarda işlem görüyor. 

Altın fiyatı geçen haftaya göre yüzde 1,5’in üzerinde değer kaybetti.

OANDA analisti Zain Vawda, “Potansiyel bir ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik arttıkça altın yukarı yönlü ivmesini sürdürmekte zorluklarla karşılaşıyor” dedi.

Vawda, “ABD-Çin ticaret anlaşması, diğer etkileyici faktörlere bağlı olarak altını 3.000 dolar/ons'a veya daha aşağıya çekebilir” diye konuştu.

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