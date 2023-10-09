Mega Metal, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırıyor

Kayseri’deki fabrikasında, elektrikli araçlar, havacılık ve uzay sanayi, robotik teknolojiler, yenilenebilir enerji, mutimedya sistemleri, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, elektronik, iletişim sektöründe kullanılan yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştiren Mega Metal, artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artıracak yeni yatırımlara hazırlanıyor. Güneş panelleri, rüzgar tribünleri, elektrikli otomobiller ve batarya teknolojilerinin gelişiminde bakır telin önemine dikkat çeken Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamada güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkabilir. Geçtiğimiz yıl küresel ölçekte 10 milyondan fazla elektrikli araç satışı gerçekleşti ve bu satış miktarının beş yılda 10 kat arttığı gösteriyor. Copper Alliance tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan verilere göre fosil yakıtla çalışan bir otomobille karşılaştırıldığında elektrikli bir otomobil dört kat daha fazla bakıra ihtiyaç duyuyor. Yenilenebilir enerji sistemlerinin, geleneksel enerji sistemlerine kıyasla ihtiyaç duyduğu bakır ise 12 kat daha fazla. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmını ise nitelikli bakır tel oluşturuyor” dedi.

Hedef, ABD pazarı

Artan talebi karşılamak için üretim kapasitemizi artırıma kararı aldıklarını söyleyen Turgut, Kayseri’deki fabrikalarının yanı sıra farklı bölgelerde kapasite artışını destekleyecek üretim tesisi arayışında olduklarını aktardı.

Bakır tel pazarının ABD pazarındaki büyük potansiyeline yeniden dikkat çeken Turgut, “Bir yatırımımızı da bu ülkede planladığımız söyleyebilirim. Burada satın alma yoluyla bir yatırıma gitmeyi planlıyoruz. Bu satın alma için görüşmelerimiz devam ediyoruz.” Diye konuştu.

“Her yeni teknolojinin bir parçasıyız”

Aralarında NASA, Tesla, Samsung gibi uluslararası markanın tedarikçisi olan Mega Metal, bakır telin yanı sıra kalay, gümüş kaplama tel üretiminde de teknoloji üreticilerin kritik bir tedarikçisi konumunda. Gelişen teknolojilerde Mega Metal’in bir dokunuşu olduğunu belirten Turgut, “Avrupa’da bizim dışımızda bu kadar yüksek teknolojiyle üretim yapabilen ikinci bir şirket yok. Saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm kalığında bakır tel üretiyoruz. Küresel net sıfır emisyon hedefine ulaşma noktasında da yenilenebilir enerji teknoloji, elektrikli araç ve batarya üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden olacağız.” dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmaları sürüyor

Mega Metal, Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesinden olumsuz etkilenmemek için de yatırımlarına sürdürüyor. Şirket üretimde kullandığı elektriğin tamamını yeşil enerjiden elde etmeye hazırlanıyor. Sürdürülebilirliği kurumsal bir değer olarak benimsediklerini ve bunun için bir komite oluşturduklarını kaydeden Turgut, “Kayseri’deki üretim tesisimize 6 megavat (MW) kapasiteye sahip bir güneş santrali kurduk. 12 MW kapasiteli bir santral daha kuruyoruz. İhtiyaç duyulması halinde mevcut güneş santrali kapasitemizi 40 MW’a kadar çıkarabiliriz. Son derece etkili bir atık yönetimine sahibiz ve üretim sonrası oluşan atıkların geri dönüşümle tekrar kazanılmasını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.