Merinos Halı halka açılacak PTA elektriğini kendi üretecek

Trabzon Akçaabat’ta Erdemoğlu Holding tarafından yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi’nin açılışı sonrası, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdemoğlu, “İkinci bir şirketi halka açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Evet, Merinos Halı’yı önümüzdeki yıl halka açacağız. Niyetimiz o. Tahminen 2025’in beşinci ayını bulur” şeklinde yanıt verdi.

SASA’nın Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yapılacak petrokimya yatırımı ile ilgili konuşan Erdemoğlu, Yumurtalık projesinde yer konusunda tamamen işlem bitmediği için iş ortaklığı konusunda kimseyle görüşmeye başlamadıklarını ifade ederek, “Ama SASA’ya ortak almayacağız. Oradaki kuracağımız şirketler ortak olacak. O önemli. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Avrupa ve bölge başkanı geldi SASA’yı gezdi. PTA üretim tesisi için EBRD’den 75 milyon Euro kredi kullandık” şeklinde görüş belirtti. Erdemoğlu, Yumurtalık projesi için öngördükleri yatırım bütçesinin ilk etap için 5 buçuk milyar dolar olduğunu kaydetti.

Kurdukları PTA tesisinin çevreci olduğunun altını çizen Erdemoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “PTA, ilk çalıştığında biz elektrik vereceğiz, sonra kendi elektriğini kendi üretecek. Bir daha elektrik kullanmayacak. Havaya uçuşan gazlarla yapılan bir teknoloji. EBRD, çevreci olmaması münasebetiyle hiçbir petrokimya şirketine kredi kullandırmamıştır. İlk kez SASA’ya kredi vermiştir çevreci olduğundan dolayı. Hem enerji, hem atıktan dolayı. Atığın yüzde 65’ini tekrar işletmede kullanıyoruz. Yüzde 34’ünü de geridönüşümde kullanıyoruz. Yüzde 1’ini dışarıya kullanacağız. Oradaki arıtma tesisimizi de dünyada örneği az olan bir yapıda kurduk.”

“2025, yaptıklarımızın faaliyete geçme yılı”

2025 hedeflerinden söz eden Erdemoğlu, SASA’da tonaj olarak PTA hariç yüzde 60 artış olacağını yönünde beklentileri olduğunu aktardı. Erdemoğlu, “PTA’da gelecek yıl bir milyon 500 bin ton üretim yapacağımızı tahmin ediyoruz, ondan sonraki yıl bir milyon 700’e çıkacak. 2025, yaptıklarımızın faaliyete geçme yılı. Biz bugüne kadar yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla birlikte 4 milyar dolarlık yatırımı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı. PTA’nın 15 Aralık’ta devreye gireceğini hatırlatan Erdemoğlu, 350 milyonluk tesislerinin 3 ay sonra, bir başka tesislerinin ise 6 ay sonra faaliyete geçeceğini vurguladı. Halı sektöründe ağırlık pazarının genelde Avrupa ve Amerika olduğuna dikkati çeken Erdemoğlu, “Mesela, Amerika’da parça halı olarak söylüyorum, satılan her dört halıdan biri Merinos’tur. Avrupa’da satılan her üç halıdan birisi Merinos’tur” diye konuştu.