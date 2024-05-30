Mersin Uluslararası Limanı’ndan 250 milyon liralık çevreci römorkör yatırımı

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), çevre dostu römorköre 250 milyon lira yatırım yaptı. Son teknoloji ürünü yeni nesil römorkör, her biri 1.600 devir ve 2.200 kw güç üretebilen, 75 tonluk çekiş gücüne ve iki adet yüksek verimli 3516E dizel motora sahip MIP-5, bu özelliğiyle Türk limanlarında bulunan ve 45 ile 60-ton arasında çekiş gücü olan mevcut römorkörlerden önemli ölçüde daha güçlü olmasıyla fark yaratıyor. Bu sayede 400 metreye kadar olan en büyük konteyner gemilerinin elleçlenmesi de dahil olmak üzere tüm liman operasyonlarını seri bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

24,4 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 5,5 metre su çekimi özelliğinde olan MIP-5, liman sahasında ya da denizde yaşanacak olası bir yangın durumuna müdahale edilebilecek FIFI-1 yangın söndürme sistemi ve en üst düzey güverte/makine ekipmanıyla donatıldı. Normal dizel motorlu römorkörlere kıyasla Azot Oksit (NOx) emisyonlarını yüzde 75'e kadar azaltan Seçici Katalitik Oksit Reaktörüne (SCR) sahip MIP-5, azot oksit emisyonlarını azaltmaya yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü Çevre Koruma Emisyonu (IMO Tier III) standartlarına tam uyum sağlayan Türkiye’nin ilk römorkörü özelliğini taşıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Römorkaj hizmetleri limanımızdaki gemilerin güvenliğini, manevra kabiliyetini ve operasyonel verimliliğini sağlamak açısından kritik öneme sahip. Bu yeni yakıt tasarruflu, çevre dostu römorkör, sera gazı emisyonlarımızı önemli ölçüde azaltırken müşterilerimize yüksek kalitede hizmet sunmaya devam etme kararlılığımızı gösteriyor.” dedi.