Mesa’dan “Peşinat Yok” kampanyası

Mesa’nın İstanbul Anadolu yakasında bulunan Mesa Panorama Maltepe projesinde “peşinat yok” kampanyası başladı. Betonarme yapılarda uygulanan ve depreme karşı en güvenli sistem olan tünel kalıp sistemi ile inşaatı devam eden Mesa Panorama ’da “peşinat yok” kampanyası 10 Nisan’a kadar devam edecek.



Adalar manzarasına sahip Mesa Panorama Maltepe, 1+1’den 4+1’e kadar farklı metrekarelere sahip dairelere ve şehrin tüm imkanlarına sahip bir noktada konumlanıyor. Ayrıca çocukların ve ailelerin güvenle zaman geçirebileceği sosyal alanlarda; kapalı ve açık oyun alanları, açık yüzme havuzu, geniş meydanların yanında sessiz avlu, aromatik hobi bahçesi, yürüyüş ve spor alanları bulunuyor.