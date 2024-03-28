Mey|Diageo’ya ilk kadın genel müdür

Mey|Diageo’da Ocak 2021’den bu yana Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Bahar Uçanlar, Mey|Diageo Genel Müdürü olarak atandı ve şirketin ilk kadın Genel Müdürü oldu.

Görevi 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Levent Kömür’den devralacak olan Uçanlar, geçmiş liderlik rollerinden edindiği tecrübe ve birikimi yeni görevinde de Mey|Diageo’ya aktarmaya devam ederek, şirketin başarısını bir üst seviyeye taşımaya odaklanacak.

Türkiye'nin en iyi pazarlama liderleri arasında yer alan Uçanlar, 24 yıllık iş hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası şirkette çeşitli yöneticilik ve genel müdürlük pozisyonlarında çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Uçanlar, profesyonel kariyerine 2000 yılında başladı. 2002-2004 yılları arasında ABD’de Michigan Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı ve Bain&Company’de yönetim danışmanı olarak görev yaparak özellikle FMCG, sağlık ve özel sermaye sektörlerinde uzmanlaştı.

ABD’de PepsiCo’da liderlik rollerinde çalıştıktan sonra 2011’de Türkiye’ye dönerek Mondelez International, Turkcell, Kantar Araştırma gibi kuruluşlarda üst düzey strateji ve pazarlama rollerinde görev aldı. 2017’de Mars Sportif’e Genel Müdür olarak atanarak yaklaşık 3 yıl bu görevi sürdürdü.

Başarıyla sürdürdüğü kariyerinin ardından Ocak 2021’de Mey|Diageo'ya katılan Bahar Uçanlar, 3 yıl boyunca şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi ve birçok önemli projeye liderlik etti. Mey|Diageo’nun ilk kadın Genel Müdürü olarak atanan Uçanlar, yeni görevine 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.