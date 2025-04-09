MICHELIN Primacy 5 yenilendi!

Sedan ve SUV araçlar için özel olarak geliştirilen MICHELIN Primacy 5, hem uzun ömrü hem de ıslak zeminde sağladığı üstün yol tutuşu ile sürüş güvenliğini artırıyor. Geliştirilmiş desen yapısı ve yeni nesil elastomer teknolojisi ile ıslak zeminde yüzde 4 daha fazla güvenlik sunarken, yaşam döngüsü değerlendirmesi ile çevresel etkiyi yüzde 6 oranında azaltarak Michelin’in sürdürülebilirlik hedefleriyle mükemmel uyum sağlıyor.

Daha uzun ömür, daha fazla güvenlik

MICHELIN Primacy 5, önceki modeline kıyasla daha uzun ömürlü olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni patentli desen tasarımı ve optimize edilmiş kanal yapısı sayesinde su tahliyesini artırarak ıslak zeminlerde maksimum yol tutuş sağlıyor. Avrupa standardına göre A sınıfı olarak değerlendirilen bu yeni nesil lastik, aşınmış olsa dahi yüksek güvenlik performansını koruyor. MICHELIN Primacy 5, sunduğu uzun ömür ile hem günlük kullanımlar hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor.

Elektrikli araçlara uyumlu, çevre dostu tasarım

Elektrikli araçlarla uyumlu olarak geliştirilen MICHELIN Primacy 5, gürültü seviyesini azaltan özel desen tasarımı sayesinde konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş enerji verimliliğiyle MICHELIN Primacy 5, MICHELIN Primacy 4+ modeline kıyasla yüzde 5 daha düşük yuvarlanma direnci sunarak enerji tasarrufuna doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca, yaşam döngüsü değerlendirmesi sonucunda çevresel etkisi yüzde 6 oranında azaltılarak Michelin’in sürdürülebilirlik stratejisini destekliyor.

Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye B2C Pazarlama Direktörü Corina Chicu, MICHELIN Primacy 5 hakkında şunları söyledi:

“Artırılmış güvenlik, azaltılmış enerji tüketimi ve bağımsız testlerle kanıtlanmış uzun ömür özellikleriyle MICHELIN Primacy 5, ilk kilometreden son kilometreye kadar üstün performans sergiliyor. MICHELIN Primacy 5, ekonomi sınıfı araçlardan premium araçlara ve ayrıca EV’lere kadar her türlü araçla uyumlu olup, daha yüksek performans ve daha düşük çevresel etkiyi öncelik haline getiren tüm sürücüler için doğru bir tercihtir.”

MICHELIN Primacy 5 Hakkında

MICHELIN Primacy 5, sedan ve SUV araçlar için tasarlanmış olup, içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araçlarla tam uyum sağlıyor. Ocak 2025 itibarıyla Avrupa’da 64 farklı ebat seçeneğiyle satışa sunulacak MICHELIN Primacy 5, 2026 ortasına kadar 127 ebat seçeneğine ulaşacak. Mart 2025 itibarıyla ise Asya ve diğer pazarlarda satışa sunulacak.