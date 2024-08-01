Microsoft rakipler listesini güncelledi: OpenAI artık listede... Devamında teknoloji devleri var

Microsoft, ChatGPT'nin sahibi OpenAI'nin artık rakibi olduğunu kabul etti. Son yıllık raporundaki rakipler listesini güncelleyen şirket, yaptırım yaptığı OpenAI'nin de rakiplerinden biri olduğunu söyledi. Rakipler listesinin diğer isimleri arasında Amazon, Apple, Google ve Meta gibi devler yer alıyor.

Artık Microsoft'un rakibi

Yapay zeka çözümlerinde, aramada ve haber reklamcılığında artık OpenAI da Microsoft'un rakiplerinden biri oldu. OpenAI, geçen hafta arama motoru prototipi SearchGPT'yi duyurmuştu ve sınırlı sayıda kullanıcının kullanımına açacağını açıklamıştı.

OpenAI sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada iki şirket arasındaki ilişkiyle ilgili hiçbir şeyin değişmediğini ve ortaklıklarının rekabet edecekleri anlayışıyla kurulduğunu söyledi. Sözcü, Microsoft'un OpenAI için iyi bir ortak olmaya devam ettiğini söyledi.

Microsoft, OpenAI'nin en büyük yatırımcısı

Microsoft'un OpenAI ile uzun vadeli bir ortaklığı var, şirkete özel bulut sağlayıcısı olarak hizmet veriyor ve yapay zeka modellerini ticari müşteriler ve tüketiciler için sunduğu ürünlerde kullanıyor. Microsoft, OpenAI'nin en büyük yatırımcısı ve şirkete 13 milyar dolar aktardığı bildiriliyor.