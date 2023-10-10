Migros, 15 bin üründe indirime gidiyor

Migros, 70. yılı vesilesiyle yeni indirim kampanyaları düzenliyor. Türkiye geneli 3 bin 200 mağazası ve online platformlarıyla hizmet veren marka, “Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasıyla temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde yeni indirimlere hazırlanıyor. Migros, tüketicilerin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için 12 Ekim itibarıyla başlayarak Kasım ayının sonuna kadar olan süreçte 15 bini aşkın üründe yüzde 20’den yüzde 50’ye varan indirimler sunacak.