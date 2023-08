Migros One Kitchen, 60 mutfağa ulaşmayı hedefliyor

Takip Et

Migros One Kitchen, mutfak yolculuğunu yeni konseptlerle büyütmeye devam ediyor. 2022 yılında kurulan Migros One Kitchen, bu yılın sonunda 60 mutfağa ulaşmayı hedefliyor.

Büyümesinde Migros’un sahip olduğu fiziksel mağaza, lojistik ve satın alma gücünü arkasına alan Migros One Kitchen; Let’s Salad, Bowl & More, Salad Town, Envai Karaköy Lokantası Makarna Company ve Co Burger başta olmak üzere 10’dan fazla yeme-içme markasıyla bulut mutfak konseptinde paket servis olarak hizmet sunmaya devam ediyor. Paket servis siparişleri Migros Yemek ve tüm online yemek platformları üzerinden kolaylıkla verilebiliyor. Migros geçtiğimiz yaz aylarında hayata geçirdiği dünyada ilk olan deniz üstü bulut mutfak konsepti ile de yeni bir deneyim sunuyor.

Migros One Kitchen ayrıca paket ve self servis hizmetinin bir arada sunulduğu hibrit konsepti ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. İlk olarak İstanbul Ataşehir’deki MMM Migros mağazasında açılan Hibrit konsept, sushi, salata, bowl ve tatlı çeşitlerini içeren menüsünü self servis olarak tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca kahve kategorisindeki markası Joe & Co’yu da ilk kez bu konsept ile kahve severlerin beğenisine sunuyor.

“En hızlı büyüyen yeme-içme markalarına sahip olacağız”

Migros One Kitchen Genel Müdürü Sinan Akdal, lezzet çeşitliliğini daha da arttırıp Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeme-içme markalarına sahip olmayı hedeflediklerini belirterek, “Migros One Kitchen olarak; hamburgerden salataya, sushiden ev yemeklerine, pizzadan makarnaya, tatlı ve kahve çeşitlerine kadar birbirinden lezzetli seçenekleri Migros kalitesi ve uygun fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Paket ve self servis hizmetini bir arada sunduğumuz yeni hibrit konseptimizin yanı sıra sadece paket servis hizmeti sunduğumuz bulut mutfak büyümesini de inovasyon ve teknolojiyi merkeze alarak geliştiriyoruz. Ayrıca bu büyümeyi destekleyen; gıda üretimi alanında güçlü bir şirkete de yatırım yaptık. Yıl sonunda İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Edirne, Eskişehir öncelikli olmak üzere diğer şehirlerde de tüketicilerimizle buluşmak üzere 60 mutfağa ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.