Migros, şarj ağı işletmeci lisansı aldı

Elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak amacıyla Migen Enerji’yi kuran Migros, ‘Şarj Ağı İşletmeci Lisansı’nı aldı. Migros, elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan istasyonlarını şubat ayı içinde hizmete açmayı hedefliyor.

İştiraki Migen Enerji'nin elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sunulması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanmasının ardından Migros, mağazalarının bulunduğu lokasyonlarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vermek üzere çalışmalara başladı.

“50'yi aşkın Migros mağazasına yaygınlaştıracağız”

Konuya ilişkin açıklama yapan Migros Ticaret A.Ş. Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şevki Tuncer, "Migros olarak, sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkı sağlamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak önemli konu başlığımız. Dünyada da hızla artan enerji ihtiyacı dolayısıyla fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak üzere çalışmalar ağırlık kazanmış durumda. Ülkemizde de elektrikli araç kullanımı tüm dünyada olduğu gibi giderek yaygınlaşıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak ve elektrikli araç kullanan müşterilerimizin de şarj hizmetine ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere şarj istasyonları kurma kararı aldık ve yüzde 100 sermaye ortaklığı ile geçtiğimiz aylarda Migen Enerji'yi kurduk. Migen Enerji'nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanması ile Türkiye'de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmaya başlayan ilk perakendeci olmaktan mutluyuz" dedi.

İlk etapta İstanbul ili mağazalarında hizmete girecek şarj istasyonlarının ardından bu hizmeti hızla Türkiye çapında yaygınlaştıracaklarını belirten Tuncer, "Bu hizmeti Türkiye'ye yaymak üzere çalışmalarımız son hızda devam ediyor. Yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50'yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeye başlayacağız. Müşterilerimiz alışverişlerini yaparken, araçlarını da mağazalarımızın önündeki istasyonlarda hızlı ve güvenilir şekilde kolaylıkla şarj edebilecekler.” şeklinde konuştu.