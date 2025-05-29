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Migros, Türkiye’nin en güçlü markası seçildi

Migros, global marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından‘Türkiye’nin En Güçlü Markası’ seçildi.

Haber Merkezi
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Migros, Türkiye’nin en güçlü markası seçildi
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Migros, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan 2025 yılı “En güçlü markalar” listesinde zirveye yerleşerek, Türkiye’nin en güçlü markası oldu.

“Türkiye’nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025” listesimarka algısı ve tüketici davranışları olmak üzere iki alanda incelendi. Markaların dijital varlığı (mükemmel web sitesi veaplikasyonlar), inovatif yapısı, güvenilirlik, mükemmel müşteri memnuniyeti, toplumsalkatkısı, çevresel sorumluluğu, açıklık ve samimiyet, şeffaf ve etik yönetim anlayışı, modernlik,yaygınlık, özgünlük ve marka imajı gibi özellikler dikkate alındı.

Migros “Avrupa'nınEn Güçlü 50 Gıda Perakendecisi” raporunda da birinci sırada

Migros, geçtiğimiz yıl da Avrupa’nın en prestijli perakende yayınlarından biri olan“European Supermarket Magazine” ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa'nınEn Güçlü 50 Gıda Perakendecisi” raporunda birinci sırada yer alarak dünya çapında birbaşarıya imza atmıştı.Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans vemarka gücü değerlendirilerek yapılan sıralamada, Migros, AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi olmuştu.

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