Mopa Mutfak, Dubai’de mağaza açıyor

Türk mutfak dolapları üretiminin lider firmalarından Mopa Mutfak, 4 kıtada faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Mopa, Pakistan, Tanzanya, Fransa ve ABD’den sonra Dubai Downtoun’da 24 Eylül’de dünyanın en yüksek kulesi Burc Halifa’ya 500 metre yakınlıkta mağaza açmaya hazırlanıyor. Mağazanın sevkiyatlarının başladığını söyleyen Mopa Mutfak Sahibi Nurettin Varol , “24 Eylül’de Dubai’deki showroomumuzu açıyoruz. Burası körfez ülkelerine açıldığımız kapımız olacak.” dedi.

Ay sonunda açılıyor

Mopa Exclusive yüksek kaliteli mutfak dolapları, ankastre ürünler, banyo dolapları, porselen tezgahlar, ahşap kapılar, giyinme odaları, TV üniteleri, ve diğer mimari ürünleri ile artık Dubai’de hizmet verecek. Global tasarım ve dekorasyon hizmetlerimizle dünyanın 4 bir yanındaki müşterilere ulaşacaklarını söyleyen Nurettin Varol, “1976 yılında Gaziantep’te başladığımız üretim maceramızda şu anda 4 kıtada hizmet veren global bir şirket haline geldik. Amacımız Türk mutfak ürünlerini tüm dünyada başarıyla tanıtmak ve en kaliteli ürünleri müşterilerle buluşturmak.” diye konuştu.

Yerli üretim ile dünyaya açılıyor

Kaliteye tesadüfen ulaşılmayacağını söyleyen Nurettin Varol, “Ankara Akyurt bölgesinde 10 bin metrekare bir alanda tamamıyla otomasyona dayalı günümüzün son teknolojik makineleriyle donatılmış entegre tesisinde üretim gerçekleşmektedir. Mopa Mutfak markası ile pazarda yer alan firma, ürünlerinin tamamına yakınını kendi bünyesinde üreten Türkiye’deki tek ve ilk firmadır. Üretimini tamamıyla bilgisayar kontrollü otomatik makinelerle yapmaktadır. Alanındaki teknolojik gelişmeleri sürekli olarak güncelleştirerek bu gelişmeleri ürünlerine yansıtmaktadır.” ifadelerini kullandı.