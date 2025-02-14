Morgan Stanley’den çelik sektöründe şirket tavsiyesi

Morgan Stanley, ArcelorMittal'in hisselerinin yeniden değerlenmesinin temellerin önüne geçmesi nedeniyle tavsiyesini "overweight"ten "equaweight" seviyesine indirdi.

MS, geçtiğimiz iki hafta içinde hisse senedi yaklaşık yüzde 14,6 değer kazandığına da dikkat çekti.

Morgan Stanley, ArcelorMittal için nihai bir değerlendirmeden önce, ABD gümrük tarifelerine ilişkin netliğin yanı sıra Avrupa'da devam eden politika incelemelerinin sonucunu beklemeyi tercih ettiğini belirtirken, Avrupa'daki sağlam politika gelişmelerine ve Çin'deki umut verici arz yönlü reformlara atıfta bulunarak uzun vadeli yatırım durumunun değişmediğini vurguladı

Morgan Stanley, çelik sektöründeki Salzgitter (“underweight”) ve Erdemir (“underweight”) gibi rakiplerine kıyasla Volestalpine (“overweight”) tercih ettiğini de belirtti.