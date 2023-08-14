MSC, dünyanın en büyük gemisine ‘Türkiye’ adını verdi

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel denizyolu konteyner taşımacılığında lider konumunda bulunan Mediterranean Shipping Company (MSC), Çin’de inşa ettirdiği dünyanın en fazla konteyner taşıma kapasitesine sahip gemisine, cumhuriyetin ilan edilmesinin 100’üncü yılı anısına Türkiye adını verdi.

MSC Türkiye, 399.9 metre uzunluk, 61.3 metre genişlik ve 33.5 metre derinliğe sahip. ‘Megamax’ sınıfında olan geminin, tek seferde 24.346 standart konteyner taşıma kapasitesi bulunuyor.

İlk uğrağını Asyaport’a yapacak

MSC Group’un hikâyesi, kaptan Gianluigi Aponte’nin, sadece küçük bir yük gemisi olan MV Patricia ile şirketi kurduğu 1970 yılında Brüksel'de başlamıştı. Merkezi Cenevre'de olan Grup’un Türkiye’nin önde gelen limanlarından Asyaport’ta (Tekirdağ) ortaklığı bulunuyor. Şu anda Doğu Çin Denizi’nde bulunan geminin ilk uğrak limanı da Asyaport olacak. Öte yandan, MSC Yönetim Kurulu Başkanı Diego Aponte, Asyaport’un ortaklarından iş adamı Ahmet Soyuer’in kızı Ela Soyuer ile evli. Çiftin Asya, Oscar ve Maya isminde üç çocuğu bulunuyor.

Filosunda 760 gemi var

Mediterranean Shipping Company (MSC), 155 ülkede bulunan 675 şubesi ve 180 bine yaklaşan çalışanıyla lojistik hizmeti sunuyor. Küresel çapta yaklaşık 520 limana uğrak yapan şirketin filosunda 760 gemi bulunuyor. Şirketin her yıl taşıdığı yük miktarı 22.5 milyon TEU’yu aşıyor.

MSC Türkiye, 399.9 metre uzunluk, 61.3 metre genişlik ve 33.5 metre derinliğe sahip. ‘Megamax’ sınıfında olan geminin, tek seferde 24.346 standart konteyner taşıma kapasitesi bulunuyor.

155

Faaliyet gösterdiği ülke sayısı

760

Filosundaki gemi adeti

520

Küresel çapta uğrak yaptığı liman sayısı

22.5 milyon TEU

Şirketin yıllık taşıdığı konteyner miktarı