Musk karşıtı tepkiler arttı: Tesla'nın Avrupa satışları düştü

JATO Dynamics'in verilerine göre, Tesla'nın Avrupa elektrikli otomobil satışlarındaki payı bu yılın ilk iki ayında yüzde 58 oranında düşerek, 2024'te yüzde 18,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 7,7'ye geriledi.

Çinli elektrikli araç markaları geçen ay Avrupa'da yaklaşık 20.000 araç satarak Tesla'nın 15.700 adetlik satışını geride bıraktı.

JATO Dynamics'in verilerine göre, Avrupa'daki Tesla elektrikli araç satışları şubat ayında eski marka Volkswagen ve BMW grubunun yanı sıra Çin'deki rakiplerinin gerisinde kaldı.

Tesla'nın 25 Avrupa Birliği pazarı, Birleşik Krallık, Norveç ve İsviçre'deki bataryalı elektrikli araç (BEV) kayıtları 2024 yılının aynı ayına göre ortalama yüzde 44 düşerek şubat ayında satılan 16.000 otomobilin altına geriledi. Bu ayda pazar payı yüzde 9,6'ya düşerek son beş yılın en düşük şubat ayı değerine geriledi.

Verilere göre, Volkswagen'in BEV satışları yüzde 180 artışla 20.000'in altına düşerken, BMW markası ve BMW'nin sahip olduğu Mini, şubat ayında neredeyse 19.000 BEV sattı.

JATO Dynamics, Çin'in sahip olduğu markaların toplamının da Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattığını söyledi. BYD ve Polestar'ın aynı pazarlardaki BEV satışları sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 84 artışla 4.000 ve 2.000'in üzerine çıktı.

Xpeng 1.000'in üzerinde, Leapmotor ise yaklaşık 900 araç sattı.

Verilere göre Geely'nin sahibi olduğu Volvo ve SAIC'in sahibi olduğu MG'nin BEV satışları ise sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 67 oranında düştü. Elektrikli araç şirketi, CEO Elon Musk'a ve ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli bir danışmanı olarak yaptıklarına duyulan öfkenin körüklediği küresel bir tepkiyle karşı karşıya.

Avrupa'da Almanya, gigafabrikalarından biri Berlin'in dışında bulunan Tesla'yı reddetme konusunda başı çekiyor. Şubat ayındaki erken seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisinin düzenlediği bir mitingde yaptığı konuşmanın ardından Musk'a yönelik tepkiler bu durumu körükledi. 100.000 Alman'ın katıldığı yakın tarihli bir ankette katılanların yüzde 94'ünden fazlası artık bir Tesla satın almayı düşünmüyor.