Mutfak ve sofra ürünlerine düğün ve bayram bereketi

MURAT KÜÇÜK

Kurban Bayramı’nın çelik pişirme grubu ürünlerinin satışına ciddi katkı sağlayacağını belirten Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, “Bu dönemde, paslanmaz çelik mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri ve sofra ürünlerinde satışların artmasını bekliyoruz” dedi.

Kurban Bayramı döneminin mutfak eşyaları ve ev aletleri kategorilerini her zaman ivmelendirdiğini hatırlatan Kerim Korkmaz, özellikle yemek yapımını kolaylaştıran ürünlerin öne çıkacağını söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesi ile açılan düğün sezonunun mutfak eşyaları ve ev aletleri sektöründe önemli bir hareketlilik yarattığını dile getiren Korkmaz, “Yeni ev kuracak çiftlerin ihtiyaçlarını gidermesi ve hediye alışverişinin artması, satışlarımızı olumlu etkiliyor. Özellikle çeyiz setleri, tencere ve tava takımları, çay ve kahve makineleri, elektrikli küçük ev aletleri gibi ürün gruplarına olan talepte belirgin bir artış gözlemliyoruz” dedi.

Üretimin yüzde 35’ini ihraç ediyor

Dünya genelinde 800'den fazla bayileri olduğunu hatırlatan Kerim Korkmaz, üretimin yüzde 35'ini ihraç ettiklerini söyledi. Özellikle Mısır, Almanya, Kuveyt ve Slovenya pazarlarında çok güçlü olduklarını dile getiren Korkmaz, 125 ülkeye ulaştıklarının altını çizdi.

“Ciromuzun yaklaşık dörtte birini ihracattan elde ediyoruz” diyen Korkmaz, küresel arenada daha fazla varlık göstermeye ve pazar payını artırmaya yoğunlaştıklarını anlattı.

Kandıra ve Tuzla’daki tesislerinde üretim yapan Korkmaz’ın hikayesi, Süleymaniye’deki 50 metrekarelik dükkânda çay kaşığı ve çay tabağı üretimi ile başladı. Zaman içinde ürün gamını genişleten şirket, bugün başta paslanmaz çelik mutfak eşyaları olmak üzere elektrikli ev aletleri ve çeşitli sofra ürünlerinin de üretimini yapıyor.