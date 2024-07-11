NBA'den 76 milyar dolarlık yayın hakkı anlaşması

The Athletic'in haberine göre, Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Comcast'ın NBCUniversal ve Amazon Prime Video'yu yeni ortaklar yapacak ve Disney'in ESPN'ini NBA finallerinin evi olarak koruyacak 76 milyar dolarlık bir anlaşmayı tamamladı.

Doğrudan bilgi sahibi yöneticilere dayandırılan rapora göre, 11 sezon sürecek olan bu yeni anlaşma mevcut anlaşmanın üç katından fazla bir değere sahip. Spor müsabakalarının, medya şirketleri için premium izleyici kitlesini genişletme arayışında güçlü bir çekim gücü haline gelmesiyle bu anlaşma büyük önem taşıyor.

NBA, Michael Jordan, LeBron James ve Shaquille O'Neal gibi yıldızların oyunları ve izleyici kitlesini domine ettiği bir spor dalı olarak her zaman dikkat çekti.

2002'den bu yana Disney'in ESPN ve ABC'si, 1984'ten bu yana ise Warner Bros Discovery'nin TNT spor kanalları ligin iki ana ortağı olmuştur. Ancak medya raporlarına göre, NBA, getirilerini maksimize etmek ve anlaşma değerini iki katından fazla artırmak amacıyla yeni ortaklar arayışındaydı. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Warner'ın ağlarıyla olan 40 yıllık ortaklık sona erebilir.

Ancak, Athletic'in raporuna göre, TNT hâlâ anlaşmayı zora sokacak bir teklifte bulunabilir. Yeni haklar anlaşması 2024-25 sezonunun sonuna kadar devreye girmeyeceği için Warner, NBA'i önümüzdeki yıl da yayınlamaya devam edecek.

Reuters'da yer alan habere göre ESPN yorum yapmayı reddederken, NBC, Amazon ve NBA yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Ligin yöneticilerinin, ESPN, NBCUniversal ve Amazon ile olan anlaşmaları resmen onaylaması bekleniyor, ardından NBA tamamlanmış sözleşmeleri TNT Sports'a gönderecek.