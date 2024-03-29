Netaş’tan 100 milyon lira net kâr

Netaş, 2023 yılına ait bilançosunu açıkladı. Buna göre Netaş, 2023 yılında satış gelirlerini dolar bazında yüzde 21 artırarak 293 milyon dolara çıkardı. Şirket, böylece son beş yılın en iyi satış gelirine ulaştı.

Alınan siparişler açısından da çok iyi bir yıl geçiren Netaş’ın aldığı siparişler yüzde 12 büyümeyle 281 milyon dolar oldu. Şirket, brüt karlılığını bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 9 artırarak 25 milyon dolar brüt kar açıkladı. Netaş’ın 2023 yılsonu vergi sonrası net dönem karı ise 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Sistem entegrasyonu satış gelirlerinde en büyük payı elde etti

Toplam satış gelirlerinde en büyük pay geçen yıllarda olduğu gibi sistem entegrasyonu segmentinin oldu. 2023 yılında Sistem Entegrasyonu segmentinde Netaş’ın birçok başarılı projeye imza attığının belirten Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “Sistem Entegrasyonu segmenti yakaladığı hızlı büyüme ivmesini 2023 yılında da devam ettirdi. Microsoft, Cisco ve Hitachi gibi dünyanın lider teknoloji şirketleriyle iş birliklerimiz kapsamında Türkiye’nin önde gelen Finans, Telekom ve Genel Sektör şirketleri için birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca 2022 yılında yerlileştirmeye başladığımız Netaş Bulut Sunucu çözümümüzün Telekom pazarını takiben kurumsal segmente de ilk satışlarını gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 2023 yılında alınan sipariş miktarının en çok arttığı segment bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 69 düzeyindeki artışla Sistem Entegrasyonu oldu ve segmentin toplam siparişler içindeki payı TL bazında 2022 yılındaki yüzde 56 düzeyinden yüzde 59 düzeyine yükseldi. 2023 yılında sistem entegrasyonu segmentine ait alınan siparişler ve satış gelirleri sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 74 artış sergiledi.” dedi.