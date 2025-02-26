NetSafe, Angel Effect’i satın alıyor

Türkiye’nin ilk girişim sermayesi şirketi olan ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın bağlı şirketi NetSafe Teknolojik Yatırımlar AŞ, melek yatırım platformu Angel Effect’i satın alıyor. Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları tarafından kurulan Angel Effect için maksimum 3 milyon dolar değerleme üzerinden anlaşma sağlandı. Böylece Türkiye’de kurulmuş bir şirket ilk defa tüm dünyada yatırım yapan bir melek yatırım şirketini satın almış olacak. Mart ayının ortalarında tamamlanması beklenen anlaşma için NetSafe satın aldığı hisseler karşılığında kısmen nakit kısmen de hisse senedi ile ödeme yapacak.

NetSafe’in etkinliği artacak

Satın almayı değerlendiren ICU Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Başaran, şirketten herhangi bir nakit çıkışı olmadan gerçekleşecek bu satın alma ile birlikte NetSafe’in dijital platformlardaki etkinliğinin artması beklediklerini söyledi. “Türkiye’nin önde gelen işadamları tarafından kurulan Angel Effect’in hali hazırda 19 start-up aşamasındaki girişime yatırımı var” diyen Başaran, “Bu şirketler yapay zekadan sağlığa kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. NetSafe de özellikle teknoloji sektöründeki büyüme fırsatlarını değerlendirmek adına bu satın almayı gerçekleştirdi. Angel Effect’in güçlü portföyü ve yenilikçi yapısının, NetSafe’in teknolojik yatırımlarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı güven sinerji yaratacak

Angel Effect içinde birbirinden değerli yatırımcılar olduğuna vurgu yapan Başaran, “Karşılıklı hisse alışverişi şeklinde gerçekleşen bu anlaşma hem Angel Effect içindeki yatırımcıların bize olan güvenini hem de bizim onlara olan güvenimizin bir göstergesi. Bunun da bize ayrı bir sinerji katacağını düşünüyoruz” dedi. ICU hisselerinin yüzde 96’dan fazlasının Borsa İstanbul’a açık olduğunu da hatırlatan Başaran, “Angel Effect’in yatırım yaptığı girişimlerin bir kısmı da yurtiçinde veya yurtdışında halka açık şirketler. Bunu da şirketlerin şeffaflığı açısından çok önemsiyoruz. Bu satın alma ile birlikte biz de kendi kurumsal yapımızı ve deneyimlerimizi bu şirketlerle paylaşma olanağı bulacağız.

Ayrıca Angel Effect portföyündeki girişimler belli bir olgunluğa eriştiğinde biz de girişim sermayesi ve yatırım ortaklığı şirketi olarak destek olacağız. Böylece şirketlerin daha fazla değer yaratmasına katkı sunacağız. Aynı şekilde portföyümüzdeki çıkış opsiyonlarının çoğalmasıyla birlikte NetSafe’in ana faaliyetlerinden doğacak nakit akışını da hızlandırmış olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.