Karesi Polyester, Türkiye’den sonra globalde de söz sahibi olmayı hedefliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Karesi Polyester, tekstil sektöründe katma değer yaratmaya ve sektördeki büyümeyi desteklemeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karesi Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz, son yıllarda yaptıkları yatırımlarla sektördeki konumlarını daha da güçlendirerek sağlamlaştırdıklarını, 2025’te global piyasalarda da Türkiye’de olduğu gibi söz sahibi olmak istediklerini açıkladı. Şirket, yeni yatırımlarını sadece üretim kapasitesini artırmakla sınırlı tutmayıp, aynı zamanda yüksek kalite standartlarına sahip bir ürün gamı oluşturarak müşteri taleplerine hızlı ve esnek yanıt verebilme kapasitesini de güçlendiriyor. Karesi Polyester, entegre üretim süreçleri ile yüksek kalite standartlarını yakalayarak, özellikle yüksek montanlı siparişler ve niş üretim taleplerini etkin bir şekilde karşılıyor. Şirket, üretim tesislerinde kullandığı ileri teknoloji, enerji verimliliği ve dijitalleşme seviyesini de artırarak sektördeki rekabet avantajını pekiştiriyor. Bu doğrultuda, yeni yatırımlar ve teknolojik gelişmeler ile üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesi bekleniyor.

Polyester filament üretiminde yüksek kapasite

Karesi Polyester, polyester iplik üretiminde kullanılan CIPS ve POY ham maddelerinin üretimini büyük ölçekte gerçekleştiren ender Türk üreticilerinden biri. Şirketin Bursa Nilüfer ve Bandırma üretim tesislerinde yılda yaklaşık 390.000 ton üretim yapılıyor. Bayduz, “Bu üretim tesislerinin yanı sıra, şirketin iplik üretim kapasitesini artırarak iç ve dış piyasayı daha fazla desteklemeyi planlıyoruz. Özellikle, yurt içi ve yurt dışı gelirlerin artırılması için yapılan organizasyonel yapılanmalar ve dağıtım kanallarının genişletilmesi stratejileri, şirketimizin gelecekteki büyüme hedeflerini destekliyor” diye konuştu.

Bayduz, bundan sonraki yatırım hamlelerinin dikey entegrasyon ve kapasite artışı yönünde olacağının altını çizdi. Karesi Polyester, halihazırda uçtan uça üretim sağlamaya göre dizayn edilen yaklaşık 2 milyon metrekarelik entegre yerleşkelerinde günlük 700 ton iplik üretim kapasitesine sahip. Bu üretim kapasitesinin, Bandırma’da yatırımı devam eden tekstüre iplik üretim tesislerinin tam kapasite devreye girmesiyle birlikte günlük 1.000 ton’a ulaşması bekleniyor. Şirket; DTY – Polyester İplik, Elastanlı İplik, Renkli İplik, Recycle İplik gibi ürünlerle tekstil sektöründe önemli bir yere sahip.

Yüksek ciro beklentisi

Karesi Polyester, 2024 9 aylık dönemde yaklaşık 16 milyar TL ciroya ulaştı. 2023 yılı aynı döneminde yaklaşık 14 milyar 500 milyon TL ciro yapmıştı. Karesi Polyester, 2025 yılı hedeflerinde ayrıca mevcut çalışan kapasitesini verimli bir şekilde kullanarak üretim süreçlerini optimize etmeyi planlıyor. Hâlihazırda şirket, üç üretim tesisinde toplam 6 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Ramazan Bayduz, “İhracat stratejimizi önümüzdeki yıllarda daha fazla ülkeyi ve ürünü kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Karesi Polyester olarak, yakın coğrafyadaki taleplere uygun yatırımlar yaparak organizasyonel yapılanma ve dağıtım kanallarımızı genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

Ürün gamını genişleterek yeni pazarlara açılma, dijitalleşme sürecinin hızlandırılması ve üretim kapasitesinin artırılarak dikey entegrasyon yatırımları yapılması şirketin 2025 ve sonrasında ana hedefleri arasında yer alıyor. Şirket, bölgesel pazarlarda olduğu gibi global pazarda da daha etkin bir oyuncu olmayı planlıyor.